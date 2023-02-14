Oyuncuların gözde markası olan GIGABYTE, güç ve mobilite sağlamak için optimize edilmiş yeni bir dizüstü bilgisayar paketi olan GIGABYTE AORUS 17, AORUS 15 ve AERO 14 OLED modellerini tanıttı. Hem Intel hem de NVIDIA’nın en yeni çekirdeklerini şık ve taşınabilir bir tasarımda sunan AORUS 17 ve AORUS 15 oyunlarını hareket halindeyken de oynamak isteyen meraklılar için maksimum toplam grafik gücü (TGP) ile güçlü performans sağlıyor. AERO 14 OLED ise taşınabilirliği mükemmel renk doğruluğuna sahip bir ekranla birleştirerek yaratıcı zihinler için tasarlandı.

AORUS 17 ve AORUS 15 ile Oyun Daha Keyifli

Hem AORUS 17 hem de AORUS 15, Intel 13. Nesil i7 H serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 4070 dizüstü bilgisayar GPU’ları tarafından desteklenen, Dynamic Boost teknolojisine sahip, maksimum 140 W TGP’ye tam erişime sahip, ince bir profilde güçlü oyun performansı sunuyor.

Bu taşınabilir güçler maksimum kapasitede çalışırken bile optimum performans sağlamak için 160 W’a kadar termal tasarım gücünü (TDP) işleyebilen gelişmiş WINDFORCE Infınity soğutma sistemine sahip.

Önemli ölçüde yükseltilmiş ekran performansına gelince, 1440p çözünürlükte ışık hızında 240 Hz yenileme hızları akıcı ve canlı bir oyun deneyimi sunar. Oyunun özü, hem cihazın dahili gücüne hem de harici tasarımına yansır. Şık kasa sofistike bir oyun estetiği için gizemli uzamsal tasarım ve RGB ışık çubuğu ile daha da vurgulanıyor.

AERO 14 OLED ile Görüntüler Hiç Olmadığı Kadar Net

AERO 14 OLED, GIGABYTE’ın yaratıcı zihinler için tasarladığı ultra ince ve hafif dizüstü billgisayarlarının en son versiyonudur. CNC frezelenmiş alüminyum kasanın güzel kompakt tasarımı, Intel Core i7-13700H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4050 dizüstü bilgisayar GPU’su tarafından desteklenen etkileyici performansı barındırıyor.

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NVIDIA Studio Platformu yaratıcı uygulamalarla verimliliği daha da artırır ve kullanıcıların yaratıcılıklarını her yerde, her zaman serbest bırakmalarına olanak tanır. 2.8K OLED ekran, X-Rite 2.0 Fabrika Kalibrasyonu ve Pantone Doğrulaması sayesinde gerçeğe yakın görseller ve mükemmel renk doğruluğu sunuyor.

OLED panel aynı zamanda TÜV Rheinland Eyesafe ve SGS sertifikalıdır, bu da ekranın renk performansını ve parlaklığını korurken düşük mavi ışık emisyonlarıyla kullanımın rahat olmasını sağlıyor.