AORUS Model S, her ne kadar Tesla markalı araçları bizlere hatırlatsa da tasarımsal olarak Xbox Series X’i anımsatan bir masaüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. İçerisinde Intel Core i7 12700K ve NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartını barındıran cihaz, bu farklı tasarımıyla hem taşınabilir hem güçlü bir yapıda kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Not: Bu videoda kullanılan AORUS Model S modeli bilgisayar, inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.

AORUS Model S Özellikleri

Boyut: 190 x 189 x 400 mm

Alan: 14 Littre

İşlemci: Intel Core i7-12700K

Anakart: Intel Z690 Çipset

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB

Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD *2

LAN: 1 x 2.5 GbE

Ses: DTS:X Ultra

Soğutma: Özel Hava Soğutma

Ağ: Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2

Güç Kaynağı: 750 Watt 80 PLUS (GOLD)

İnceleme AORUS Model S 8.6 Puan AORUS Model S, şık ve taşınabilir yapıda olmasına rağmen i7 12700K ve RTX 3070 ile donatılarak oldukça güçlü bir yapı sunuyor. ARTILARI Çok Sessiz

Çok Sessiz Üstün Performans

Üstün Performans Rahat Taşınabilir EKSİLERİ Değiştirilebilir Parça Sayısı Az

Değiştirilebilir Parça Sayısı Az Söküp Takması Biraz Meşakatli Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

Bağlantı 0

Taşınabilirlik 0

Parça Değiştirme Seçeneği 0