AORUS Model S, her ne kadar Tesla markalı araçları bizlere hatırlatsa da tasarımsal olarak Xbox Series X’i anımsatan bir masaüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. İçerisinde Intel Core i7 12700K ve NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartını barındıran cihaz, bu farklı tasarımıyla hem taşınabilir hem güçlü bir yapıda kullanıcıların beğenisine sunuldu.
İçindekiler
KONSOL KADAR OYUNCU BİLGİSAYARI! | Gigabyte AORUS Model S İncelemesi
Not: Bu videoda kullanılan AORUS Model S modeli bilgisayar, inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.
AORUS Model S Özellikleri
Boyut: 190 x 189 x 400 mm
Alan: 14 Littre
İşlemci: Intel Core i7-12700K
Anakart: Intel Z690 Çipset
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB
Bellek: 32 GB DDR5 4800 MHz
Depolama: 2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD *2
LAN: 1 x 2.5 GbE
Ses: DTS:X Ultra
Soğutma: Özel Hava Soğutma
Ağ: Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2
Güç Kaynağı: 750 Watt 80 PLUS (GOLD)
İnceleme
AORUS Model S
AORUS Model S, şık ve taşınabilir yapıda olmasına rağmen i7 12700K ve RTX 3070 ile donatılarak oldukça güçlü bir yapı sunuyor.
ARTILARI
- Çok Sessiz
- Üstün Performans
- Rahat Taşınabilir
EKSİLERİ
- Değiştirilebilir Parça Sayısı Az
- Söküp Takması Biraz Meşakatli
Editörün Kararı
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Tasarım
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Performans
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Bağlantı
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Taşınabilirlik
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Parça Değiştirme Seçeneği
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