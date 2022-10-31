Gigabyte, Aorus 5000E SSD’sini tanıttı. Bu NVMe sürücü bir PCIe 4.0 arayüzüne sahiptir ve 5000MB/s’ye kadar sıralı okuma hızlarına kadar ulaşabiliyor. SSD yakında 500GB ve 1TB seçenekleriyle piyasaya çıkacak, ancak perakende satış fiyatları henüz bilinmiyor.

Gigabyte’a göre Aorus Gen4 5000E, 5000MB/s sıralı okuma hızlarına ve 1TB varyantı ile 4600MB/s’ye kadar yazma hızlarına ulaşıyor. 500GB’lık model sırasıyla 5000MB/s ve 3800MB/s okuma ve yazma hızlarına ulaşıyor. Üretici, rastgele okuma ve yazma için performans iddialarını paylaşmıyor ve sürücüde hangi denetleyicinin olduğunu açıklamıyor. Gigabyte, ssd’nin tlc-nand kullandığını söylüyor.

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Üreticiye göre SSD ayrıca aktif kullanımda ortalama 4,3 W tüketmektedir. Üretici ayrıca arızalar arası ortalama sürenin 1,5 milyon saat olduğunu belirtiyor. Garanti süresi beş yıl veya 500GB model için 300 yazılı terabayt ve 1TB model için 600 yazılı terabayttır. Şirket basın açıklamasında SSD’nin “yakında” çıkacağını yazıyor. Bununla birlikte, üretici fiyatları paylaşmıyor veya daha somut bir çıkış tarihinden bahsetmiyor.