Bulut depolama, dosyaları internet üzerinden erişilen ve “bulut” olarak adlandırılan uzak sunuculara kaydetmenize olanak tanır. Bu, kullanıcılara, cihazınızın sabit diskine güvenmek yerine dosyalarınızı yedeklemek için bol miktarda boş alan sağlar.

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Verilerinizin yedekleri düzenli olarak oluşturulur ve bunlar dünya çapındaki birden çok veri merkezindeki sunuculara kaydedilir. Bu nedenle doğal bir afet veya hırsızlık durumunda dosyalarınız güvende olur. Bulutta depolanan dosyalarınıza internet üzerinden ofisinizden veya evinizden erişebilirsiniz.

En İyi Bulut /Cloud Depolama Hizmeti Veren Firmalar

-Google Drive

Google Drive isminden de anlaşılacağı üzere Google’ın kullanıcılarına sunduğu ücretsiz depolama sistemlerinden biridir. Günümüzde, insanların neredeyse büyük bir çoğunluğu arama motoru olarak Google’ı tercih ettiği için bu depolama sistemi de anında büyük ilgi görmüştür. 15 GB ücretsiz kullanım hakkı sunan Google Drive herkesin kolayca kullanım sağlayabileceği bulut sistemlerinden biridir. Bu limit aşıldığı anda aylık ücret ödemeniz gereken depolama sistemi diğer Google dokümanlarıyla entegre bir şekilde çalışır. Öte yandan kişilerin seçtiği pakete göre ödeme yapabildiği bu esnek depolama sistemi verilere kim erişim izni sağlarsa o kadar kişinin görüntüleme yapmasına da olanak sağlar. Gmail ile çalışan Google Drive çoğu işletme tarafından güvenilir bulunmamaktadır. Keza özel bir şifreleme sistemi yok. Lakin veri yükünü azaltmak isteyen diğer kişilere de büyük kolaylık sağlamaktadır.

-Dropbox

Ücretli depolama hizmeti sunan Dropbox, bulut teknolojilerinde en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Yine güvenilirlik açısından özel bir koruması bulunmadığı için daha çok bireysel kullanıcılara hitap eder. 2 GB’lık bir depolamayı ücretsiz olarak sunan sistem MAC, Linux, İOS ve Android ile sorunsuz çalışır ve iki adımlı doğrulama kimliğiyle hareket eder. Bazı dosyaların çevrimdışıyken düzenlenmesine izin verdiği için bireysel kullanıcılar arasında dosya aktarımında büyük destek sağlayabilir.

-PCloud

10 GB’lık bir alanı ücretsiz kullanma hakkı sunan PCloud toplamda 2TB’a kadar depolama imkanı tanır. Windows, Linux, Android, İOS ve MacOs ile eşleşebilme imkanı sunar. Diğer bulut depolama sistemlerine göre daha pahalı olan PCloud iş planları ve ömür aile planı olmak üzere iki farklı ödeme planıyla hizmet ederken bireysel ödeme planında birden fazla seçenek sunar. Güvenlik katmanları güçlendirilerek hazırlanan PCloud, hızlı ulaşım isteyen kişilerin kullanımına uygundur. Kullanım açısından son derece kolay olan bu depolama sistemi birçok alanda entegrasyon sağladığı için ve ömür boyu paketleri bulunduğundan firmalar içinde son derece kullanışlıdır.

-İcedrive

10 GB’a kadar ücretsiz kullanım imkanı tanıyan İcedrive depolama servisinin maksimum kullanım oranı 5TB’tır. Birçok platformla entegre çalışabilen bu özel depolama servisi yüksek güvenlik nedeniyle tercih edilir. İyi bir koruma sunmasının yanında herhangi bir sorunda anında iletişim sağlayabileceğiniz müşteri destek hizmeti bulunmuyor; fakat ömür boyu paketleri sebebiyle kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplar. Dosya paylaşım özelliği nedeniyle hala eksikleri bulunan İcedrive direkt işletmelere hitap etmeyebilir. Sabit disk mantığıyla çalışırken para iade garantisi sunma gibi güzel bir özelliğe de sahiptir.

-Sync.com

Sınırsız kullanım imkanı sunan sync.com, diğer bulut servisleri arasında direkt farkını bu sınırsızlıkla sağlar. Ömür boyu bir abonelik sistemi olmasa da belli sınırlar için ayrılmış ödeme seçenekleri mevcuttur. Kaydolunduğu anda 5GB’lık alanı ücretsiz sunan depolama servisi 7/24 müşteri desteği sunan sistemlerdendir. Üçüncü tarafların veri erişimine izin vermediği için güvenlik açısından sorunsuz çalışır. Öte yandan dosyalar yine parola sistemiyle korumaya alınmıştır.

-Microsoft OneDrive

Windows ve PC kullanıcıları için vazgeçilmez bulut depolama sistemlerinden biri olan Microsoft OneDrive, 5GB ücretsiz kullanım hakkı sunar. Sınırsız depolama hakkıyla ön plana çıkan bu servis diğer ücretli bulut sistemlerine göre daha uygun fiyatlıdır. Birbirinden farklı ödeme planlarını sunduğu için kişilerin kendi ihtiyaçlarına göre ödeme yapabilmesine olanak sağlar. Lakin güvenlik açısından çok yüksek tedbirleri bulunmuyor. Bu nedenle gizli bilgilerin aktarılmasında çok da sağlıklı değildir.

-iCloud

Apple kullanıcılarına özel olarak sunulan iCloud farklı sistemlere destek vermez. Sadece Apple arasında veri aktarımına olanak sağlar ve Apple kimliğiyle işlem yapmanıza olanak sağlar. Aynı markanın farklı cihazlarında bu kimliği kullanarak yine verilerinize erişim sağlama imkanınız vardır. 50GB, 200GB ve 2TB depolama sistemleriyle çoklu kullanım imkanına elverişlidir. Güvenlik açısından sorun yaratmaz; ancak sadece Apple kullanıcılarına özel hazırlanması ve diğer sistemlerle entegre edilememesi nedeniyle çok kullanışlı değildir.

-OpenDrive

Birçok bilgisayar ve mobil cihazda senkronizasyon sunmasıyla bilinen OpenDrive diğer pek çok depolama sisteminde olduğu gibi kayıt esnasında 5GB’lık depolama alanını ücretsiz olarak sunar. Bulut depolama sistemleri için önemli bir özellik olan mobil cihazlarla uyumluluk bu serviste mevcuttur ve kullanıcıların birçoğu bundan dolayı OpenDrive’ı tercih eder. Otomatik yedekleme imkanıyla verilerin kaybolma riskini ortadan kaldıran sistem Android, MAC, İPhone ve Windows ile sorunsuz çalışır. İnternet bağlantısı sağlanabilen her yerden kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

-Yandex.Disk

Yandex Mail ile ortak çalışan Yandex Disk ilk etapta 10 GB ücretsiz depolama imkanı sunar. Küçük verilen saklanması açısından oldukça yeterli olan bu depolama alanı aynı zamanda kullanıcılara e-posta iletilerini depolayabilmek için de ek alan sunuyor. Bu alan elbette 10 GB’lık depolama alanınızın dışında size verilen ek bir özelliktir. İOS, MAC, Android ve Windows kullanıcıların erişim sağlayabildiği depolama sistemi Türkçe dil desteği sağlaması açısından da son derece kullanışlıdır. Verilerin depolanması ve paylaşımlarının kolayca yapılabilmesine kolay arayüzü sayesinde olanak sağlar.