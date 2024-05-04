Eski adı Twitter olan X, uygulamanın Keşfet bölümündeki kişiselleştirilmiş trend hikayeleri özetleyen bir özelliği güçlendirmek için artık Elon Musk’ın yapay zeka sohbet robotu Grok AI robotunu kullanıyor. X Mühendislik ekibi tarafından Cuma günü yayınlanan bir duyuru ve ekran görüntülerine göre, X Premium aboneleri, Keşfet’teki Sizin İçin sekmesinde yer alan her bir trend hikayeyle ilişkili X’teki gönderilerin bir özetini okuyabilecekler.

X, Grok Yapay Zekası ile Trend Hikayeleri Özetleyecek: X Hikayeler Özelliği Geliyor

X’in Keşfet bölümü, platformda paylaşılan ve popüler olan haberleri ve hikayeleri, önerilen diğer öğelerle birlikte sergiliyor. Zaman tünelinde uzun süre gezinmek zorunda kalmadan platformda neler söylendiğini takip etmek isteyen X kullanıcılarının ilk durakları arasında yer alıyor.

Örneğin, bir HWP okuyucusunun bugün Sizin İçin sayfasında iPhone fiyatları, Spotify kayıpsız müzik, Galaxy S21 Galaxy AI geleceği hakkında hikayeler yer alabilir. İlgili X gönderilerini görüntülemek için her bir hikayeye dokunduğunuzda, hikayenin bir özeti artık sayfanın üst kısmında görünecek ve konuya genel bir bakış sunacak.

Grok AI tarafından desteklenen özetler, X’in Sizin İçin sayfasındaki tüm önemli haberleri kısaltacak. Bu hamle, X’in kullanıcılarına premium abonelik satın almaları için bir teşvik oluşturmayı amaçlıyor. Premium ve en üst seviye Premium+ planlarında kullanıcılar, uygulamanın alt orta düğmesine dokunarak Grok’a erişebiliyorlar. Grok, diğer yapay zeka botlarından farklı olarak X verilerine gerçek zamanlı erişim sağlıyor.

Teknoloji gazetecisi Alex Kantrowitz’in X’te yayınladığı bir gönderiye göre, Elon Musk’ın X’te yapay zeka destekli haberler için daha fazla planı var. X’teki konuşmaların Grok’un özetlerinin temelini oluşturacağı belirtiliyor. Bu, paylaşılan haberlerin gerçek bir resmini çizmek açısından bir sorun olabilir, çünkü insanların X üzerinde konuştukları şey haberin kendisi değil, tepkileri veya görüşleri olabilir. Bu hamle, kullanıcıların platformda merak uyandıktan sonra kaynak malzemenin daha derinlerine inmekle ilgilenebilecekleri düşüncesiyle yapılmış gibi görünüyor.

Gazeteciler, yeni kurulan şirketler ve diğer alanlardaki yapay zeka haber özetleriyle ilgili olarak da çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Örneğin, Arc’ın yeni web tarayıcısı bir yapay zeka özeti özelliği içeriyor ve eski Twitter mühendisleri Particle adında bir yapay zeka haber özeti hizmeti geliştiriyor. Bu tür yapay zeka özetleri, sayfa görüntülemeleri düştükçe bazı haber sitelerinin kapanmasına ve uzun vadede bu tür botların özetlemesi için daha az kaynağa sahip olunmasına neden olabilir.

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