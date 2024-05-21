Getir kurucusu Nazım Salur ile Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın arasında sosyal medyada patlak veren tartışma, teknoloji ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Sky News tarafından ortaya atılan ve Getir’in tarafımıza da ulaştırmış olduğu resmi açıklama ile yalanlanan “Getir Tottenham Hotspur’a borçlu” iddiaları üzerine Aydın’ın yorumu, Salur’dan beklenmedik bir tepki aldı. Getir ve Yemeksepeti kurucuları birbirine girdi.

Nevzat Aydın ve Nazım Salur Arasında Sert Tartışma: Getir ve Yemeksepeti Kurucuları Tartıştı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’un antrenman sponsoru olan Getir’in kulübe 5 milyon sterlin borcu olduğu öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar, Getir tarafından hızla yalanlandı. Yine de sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Nevzat Aydın, iddiaların doğruluğunu sorgulayan ve eleştiren bir yorumda bulundu. Aydın, “Tatsız. Getir’in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham’a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League’e de sirayet ettik.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Nazım Salur ise bu paylaşıma oldukça sert bir yanıt verdi. Salur, “Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı.” ifadelerini kullanarak Aydın’a tepkisini dile getirdi. Bu yanıt, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı ve birçok kişi olayın devamını merakla beklemeye başladı.

Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ni kurarak büyük bir başarı elde etmiş ve şirketi yurt dışına açtıktan sonra satmıştı. Bu satış sonrası piyasadan çekilen Aydın, iş dünyasında büyük bir isim haline gelmişti. Nazım Salur ise Getir ile Türkiye’de büyük bir başarı yakalamış, ardından yurt dışına açılmaya çalışmış ancak sonrasında yurt dışı operasyonlarını durdurarak Türkiye pazarına odaklanma kararı almıştı.

İkilinin arasındaki gerilimin, Getir’in Yemeksepeti’nin kuruluş amacı olan yemek teslimatı işine girdiği ve Yemeksepeti’nin de Getir’in kuruluş amacı olan market teslimatı işine adım attığı dönemde başlaması dikkat çekiyor. İki şirket hem kurucular hem de iş alanı bakımından ciddi bir rekabet halinde gibi duruyor. Bu rekabetin, sosyal medyada yapılan sert yorumlarla yeniden alevlendiği görülüyor.

Nevzat Aydın ve Nazım Salur arasındaki bu sosyal medya atışması, iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti. İddiaların yalanlanmasına rağmen, Aydın’ın bu konuyu gündeme getirmesi ve Salur’un tepkisi, olayın daha da büyümesine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını ve ikilinin bu konudaki açıklamalarını merakla bekliyor.

Getir’in Tottenham ile olan sponsorluk anlaşması ve borç iddiaları şimdilik yalanlanmış olsa da, bu tür tartışmalar iş dünyasında rekabetin ne kadar sert olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Nazım Salur’un Aydın’a yönelik sert tepkisi, iki girişimci arasındaki rekabetin boyutlarını da net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tartışma sonlandı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!