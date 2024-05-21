Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte Siri uygulamasına eğlenceli ve sosyal bir dokunuş kazandırıyor. Yeni iOS 18 güncellemesi sayesinde Siri, kullanıcılarla daha doğal ve akıcı bir şekilde sohbet edebilecek ve güncel dedikodularla gündemdeki haberleri paylaşabilecek. Artık Siri çok daha akıllı.

İçindekiler Siri iOS 18 Güncellemesi ile Dedikodu Yapacak

Siri iOS 18 Güncellemesi ile Dedikodu Yapacak

Apple’ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte Siri, sadece bir dijital asistan olmaktan çıkarak adeta bir arkadaş gibi kullanıcılarla iletişim kuracak. Siri’nin yeni dedikodu özelliği sayesinde, kullanıcılar sosyal medya ve haber sitelerindeki en popüler dedikoduları Siri’den dinleyebilecek. Siri, ünlülerin son dakika gelişmelerini, sosyal medyada nelerin trend olduğunu ve dünyada yaşanan ilginç olayları kısa özetlerle kullanıcılara sunacak.

iOS 18 yapay zeka özelliklerinin bir parçası olan bu yenilikçi özellik, Siri’nin kullanıcılarla daha samimi ve etkileşimli bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Örneğin, sabah çay yudumlarken Siri’den gece boyunca sosyal medyada neler olduğunu öğrenebilecek veya akşam çorbanızı içerken ünlülerin son haberlerini dinleyebileceksiniz. Siri, ayrıca bildirimlerin özetini sunarak, haber makalelerini kısa özetlerle paylaşacak ve sesli notları yazıya dökebilecek.

Siri’nin dedikodu özelliği dışında, iOS 18 güncellemesi birçok uygulamada da köklü değişiklikler getiriyor. Mail, Fotoğraflar, Notlar, Apple Music, Haritalar, Mesajlar, Sağlık ve Fitness gibi uygulamalar baştan sona yenilenecek. Ayrıca, Takvim ve Hatırlatıcılar da birbirine entegre edilerek kullanıcıların işlerini daha kolay yönetmelerine olanak tanıyacak. iOS 18 yapay zeka gücü ile çok daha fazlasını halledebilecek.

Apple, fotoğraf düzenlemeyi seven kullanıcıları da unutmamış. iOS 18, fotoğraflar için basit yapay zeka tabanlı düzenleme araçları sunacak. Bu araçlar, kullanıcıların fotoğraflarını hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olacak. Ancak, bu özelliklerin profesyonel düzeyde olmasını beklememek gerekiyor. Apple, bu düzenlemeleri cihaz üzerinde işlemeye odaklanacak.

Apple’ın, iOS 18 ile ChatGPT benzeri insansı sohbet botu özellikleri sunmak için OpenAI ile yaptığı iddia edilen anlaşma da dikkat çekiyor. Bu geçici çözüm, Apple kendi yapay zeka teknolojisini geliştirene kadar sürecek. 10 Haziran’da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinde, bu yeni özelliklerin tanıtılması bekleniyor.

Siri’nin dedikodu yapma özelliği, onu sadece komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkararak, kullanıcılarla güncel olayları paylaşan bir sohbet arkadaşına dönüştürecek. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar hem bilgiye ulaşacak hem de keyifli vakit geçirecekler. Siri’nin dedikodu yetenekleriyle, kullanıcıların günlük yaşamlarına eğlence katacak ve teknolojiyle daha interaktif bir ilişki kurmalarını sağlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 18 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!