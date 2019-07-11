General Mobile iki modelini Android Q ön izlemesine dahil etti!

General Mobile bu yıl iki modelini Android Q geliştirici ön izlemesine dahil ediyor. En son 4G modeliyle Android geliştirici ön izlemesi programına katılan General Mobile bu kez iki modelini ekliyor.

GM 8 ve GM 9 Pro modellerinin dahil olacağı program için kayıtlar başladı. Bu sayede bu yıl Android Q geliştirici ön izlemesinde üç tane Android One modeli yer alacak.

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Programa kayıt olmak oldukça basit. Bu linkteki formda istenilen bilgileri girerek kayıt olabiliyorsunuz. Bu formda cihazınızın Single veya Dual olup olmadığı ve IMEI numarasına ihtiyaç duyuluyor. Bu bilgileri girdiğiniz zaman cihazınız programa dahil olacak ve OTA üzerinden gelecek olan güncelleme ile birlikte geçiş yapabileceksiniz. OTA güncellemesi ne zaman yayınlanacak firma tarafından herhangi bir bilgi verilmedi ancak birkaç gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Test kullanıcılarının yapacağı geri dönüşler sayesinde hataların daha kısa sürede düzeltilmesi ve kararlı sürümün yayınlanmasının daha kısa sürede sürmesi planlanıyor. Bu sayede General Mobile, Android Q sürümünü en kısa sürede yayınlayan firmalardan birisi olacak.

Ancak önemli bir hatırlatma yapalım ki bu sürümler kararlı olmadığından ötürü günlük kullanım için pekte uygun olmayabilir. Kameranın hata vermesi, şebekede yaşanabilecek problemler, cihazınızın kasma yaşaması ve uygulamalarda alabileceğiniz hataları göze alarak yükleyeceksiniz.

Bu bilgileri kayıt olurken sizlere tekrardan hatırlatıyor ve geri dönmek isterseniz Android Pie sürümüne geçebilmeniz için yardımcı olacak aşamaları da gösteriyor. Yedeklemelerinizi yapmanız hakkında sizleri uyarıyor ve cihazınızın sıfırlanabileceğini de form içerisinde hatırlatıyor.

Android Geliştirici Ön İzlemeleri ne işe yarar?

Bu sürümlerin cihazlar için yayınlanma amacı son kullanıcının herkesten önce Android’in en güncel sürümünü deneyimleyebilmesidir. Veya uygulama geliştiricilerinin gerçek hayatta uygulamaları cihazında deneyip oluşabilecek hataların daha kısa sürede çözümleyebilmesi ve deneyimleyebilmesine olanak tanıyor. En güncel Android API sürümünü kullanan geliştiriciler uygulamalarını buna göre değişiklik yapılması gerekiyorsa buna göre düzenleme imkanına da sahip oluyorlar. Ülkemizde uygun fiyatlı Android One cihazları ile geliştiricilerin veya en güncel Android’i deneyimlemek isteyen insanların daha kolay erişebilme imkanına sahip olacak.

GM 9 Plus modeli Android Q güncellemesini alacak mı?

Bu sene Mobil Dünya Kongresinde tanıtılan GM 9 Plus modeli daha satışa sunulmadığından dolayı programa dahil değil. Kısa sürede tanıtılırsa son beta güncellemesini alma veya sürüm tanıtıldıktan sonra satışa sunulursa direk Android Q ile gelme ihtimali bulunuyor. GM 9 Pro modeli Android Oreo ile tanıtılmış ve kısa bir süre içerisinde Pie güncellemesinin test sürümü yayınlanmıştı. GM 9 Plus için de aynı durum geçerli olabilir.