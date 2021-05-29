General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!

Yaratıcı video özellikleri, performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan OPPO’nun Reno5 Lite modeli Türkiye’de üretilerek tüketicilerin beğenisine sunuldu.

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OPPO, merakla beklenen Reno5 Lite modelini Türkiye’de üreterek tüketicilerin beğenisine sundu. Yaratıcı video özellikleri, performansı, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 Lite’ın Çift-Görüntülü Video (Dual-View Video) gibi özellikleri kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkararak ‘başrol benim’ diyenlerin kendi hikayelerini yaratmalarına yardımcı olacak.

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Bugün akıllı telefonların sadece anılarımızı kaydetmeye yarayan ürünler olmadığını söyleyen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Türkiye’de ürettikleri Reno5 Lite modeli ile ilgili olarak şunları söyledi: “Akıllı telefonlar hikayelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Reno5 Lite kullanıcıların belirlediği kriterleri karşılayan bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve OPPO Reno5 Lite’ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Kendi hikayenin başrolü sensin

Fotoğraf ve video özelliklerindeki teknolojilerle birlikte gelen Reno5 Lite, kendi hikayenizi çekebileceğiniz özelliklere sahip bir akıllı telefon. 48MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor. Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de başarılı özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift Görüntülü Video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştırabilirsiniz

OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.

Monochrome Video, tam da yaratıcılıklarını renklerle ifade etmeyi sevenler için. Bu özellik her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde bile sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.

Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da sizi mutlu edebilecek özelliklerle birlikte geliyor. Dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. Gece Portresi ise geri plana çok güzel ve yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. OPPO Reno5 Lite ayrıca Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.

Son olarak oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz.

Uzun pil ömrü Reno 5 Lite ile mümkün

Reno5 Lite, 4310mAh pil ve 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0 teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu sayede 56 dakikada tam şarj olurken, gün içinde veya akşam piliniz bitmek üzereyken 30W VOOC Hızlı Şarj 4.0, Reno5 Lite’ı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Sadece 5 dakikalık şarjla 2,9 saat YouTube izleyebiliyorsunuz. Gün içinde şarjın bitmesi durumunu da ortadan kaldıran akıllı telefon ile tek şarjda 16 saat çevrimiçi video seyredebilirsiniz. Uzun pil ömrüne ihtiyaç duyan video içerik üreticilerini de düşünerek geliştirilen Reno5 Lite, Sistem Performansını İyileştirici (System Performance Optimizer) ile daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

İhtiyaçlara göre düzenlenebilen Reno5 Lite’ın kullanıcıları ekranın açık kaldığı süreyi ve karanlık modu istedikleri gibi tasarlayabiliyor. Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle kendinizi tamamen eğlencenin içinde hissedebilirsiniz.

Reno 5 Lite ile Renklerin dansı

OPPO Reno5 Lite iki farklı renkle tüketiciye sunuluyor. Hayat Kadar Canlı Tasarımı konseptini kullanan OPPO, bu teknolojisiyle ilk bakışta yanıltıcı bir şekilde tek renk gibi gelen görüntüye derinlik kazandırıyor. Sonsuz Siyah, koyu siyahtan daha açık siyah renge kadar değişebilen yumuşak bir siyah renk yelpazesi sunuyor. OPPO’nun ilk kez kullandığı Aurora Moru’nda ise, kompozit bir 3D arka panelde Sıvı Kristal Kaplama (Liquid Crystal Coating) işlemi uygulanıyor.

Oppo Reno5 Lite Teknik Özellikleri