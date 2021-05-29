İç Moğolistan ve Sichuan Bitcoin madencilik makinelerini satıyor!

XRP fiyatı 29 Mayıs Cumartesi günü dalgalı bir seyir izliyor. Kısa süre önce 1,50 doları da kırıp geçen ve uzun zaman sonra rekor üstüne rekor kıran XRP, mayıs ayının ortasında başlayan genel çöküş ile zor zamanlar geçiren altcoinlerden biri oldu. Aynı zamanda bilindiği üzere Ripple ile SEC arasında hala devam etmekte olan bir menkul kıymet davası da söz konusu. Davadan dolayı olumsuz etkilenen XRP fiyatı, yatırımcılarının da düşen fiyat yüzünden tepki göstermesine neden oluyor. Fiyat düşüşünde SEC’i suçlayan XRP topluluğu SEC binası önünde bir protesto düzenledi.

Ripple topluluğu dava süreci boyunca desteklerini hiç bırakmadı. Twitter’da gündeme soktukları çeşitli etiketler ile, davadan dolayı XRP’yi liste dışı bırakan borsaların tekrar XRP’yi listelemeleri için etki yarattılar. Topluluk kısa bir süre önce de Change.org üzerinden imza kampanyası başlatmıştı. Bugün topluluk yine dikkat çekici bir protesto ile gündemde. XRP topluluğu, SEC’in Washington’daki binasının önünde toplandı ve Ripple’a karşı açılan davayı protesto etti.

Topluluk “Kripto paralar suç değildir”, “Kripto paralardaki ikiyüzlülüğü durdurun”, “Hayat boyu XRP” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar ile beraber SEC’in kripto paralara karşı açmış olduğu savaşın sonlandırılması için tepki gösterdi.

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2020 yılının son günlerinde ve görev süresinin bitişine de az bir zaman kala Jay Clayton tarafından açılan dava, kripto para piyasasını adeta sallamış ve popüler altcoin XRP’nin fiyatında çöküşe sebep olmuştu. Ripple topluluğu Jay Clayton’un soruşturulmasını talep ediyor.

Ripple halka açılabilir mi?

Blockchain devi Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz günlerde XRP ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Blockchain teknolojisinin tam olarak doğru anlaşılmadığını düşünen Garlinghouse, kripto paraların kesin ve net bir şekilde direkt yasaklanmadan önce, bunların ne işe yaradıklarının herkesçe anlaşılması gerektiğini ifade etti. Ripple’ın blockchain teknolojisini uluslararası para transferi alanında kullandığını söyleyen CEO, normalde bu işlemin yavaş ve pahalı olduğunu ancak Ripple’ın blockchain teknolojisi ile bu işlemi hızlı ve ucuz şekilde gerçekleştirebildiğini belirtti.

Şirketin halka arz konusunda istekli olduğunu ve bu olasılığın yüksek olduğunu söyleyen Garlinghouse, bu açılmanın önündeki en büyük engelin SEC davası olduğunu ifade etti.

XRP fiyatında son durum

Perşembe akşamı yeniden 1 doları geçen altcoin, bu noktada kalıcı olamayarak tekrar bir düşüş yaşadı. Yazı sırasında 0,87 dolar seviyesinde olan XRP, yeniden 1 doları kalıcı bir şekilde kırmayı bekliyor.