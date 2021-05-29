Kripto Para
İç Moğolistan ve Sichuan Bitcoin madencilik makinelerini satıyor!
Çin’in en büyük çevrimiçi ikinci el pazarı olan Xianyu, son birkaç gün içinde özellikle en üretken iki Bitcoin madencilik merkezi olan İç Moğolistan ve Sichuan bölgelerinden Bitcoin madencilik makine listelerinde artış kaydetti. İkinci el Bitcoin madencilik makinelerinin satışındaki önemli artış, Çin’in kripto paralara ve kripto para madenciliğine yönelik sert açıklamalarının ardından geldi.
İç Moğolistan, bölgedeki kripto madenciliklerini yasaklamayı planladığı birkaç gün önce yeni düzenlemeler açıklamıştı. Açıklanan yeni düzenleme ve yaptırımlar, karbon emisyonu hedeflerine ulaşmak için büyük veya küçük her türlü madencilik operasyonunun yasaklanmasını içeriyor. İç Moğolistan bölgesi, Pekin’in üç aylık karbon emisyon hedeflerini karşılayamamasının ardından ilk olarak bu yıl nisan ayında kripto madenciliğine karşı katı önlemler planlarını açıkladı.
İç Moğolistan ve Sichuan, ülkenin önde gelen Bitcoin madencilik merkezlerinden biri. Bitcoin madenciliğini desteklemek ve beslemek için sahip olduğu ucuz enerji kaynakları nedeniyle de birkaç Bitcoin madencilik çiftliğine de sahip. Çin’in kripto para madenciliği üzerinde yaratttığı baskılar, Bitcoin’i ve kripto para piyasasını doğrudan etkileme gücüne sahip. Çin, Bitcoin ağındaki toplam hash gücü girişinin yaklaşık %60’ını oluşturduğu için dünyanın kripto madenciliği merkezi olarak görülüyor. Ülkedeki madenci yoğunluğunun bu kadar yüksek olmasının temel nedeni, temiz enerji kaynaklarının ucuz fiyatlarla bulunması. Çin gibi otoriter denebilecek bir yönetime sahip bölgenin böylesine yüksek bir madencilik girdisine sahip olması konusu, çoğu kişi tarafından endişe ile karşılanmaktaydı. Birçok kişi son baskıları madencilik yoğunluğunu çeşitlendirmenin ve madenciliğin güç girdisini daha merkezi olmayan hale getirmenin bir yolu olarak görüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
XRP topluluğu SEC binası önünde protesto yaptı!
XRP fiyatı 29 Mayıs Cumartesi günü dalgalı bir seyir izliyor. Kısa süre önce 1,50 doları da kırıp geçen ve uzun zaman sonra rekor üstüne rekor kıran XRP, mayıs ayının ortasında başlayan genel çöküş ile zor zamanlar geçiren altcoinlerden biri oldu. Aynı zamanda bilindiği üzere Ripple ile SEC arasında hala devam etmekte olan bir menkul kıymet davası da söz konusu. Davadan dolayı olumsuz etkilenen XRP fiyatı, yatırımcılarının da düşen fiyat yüzünden tepki göstermesine neden oluyor. Fiyat düşüşünde SEC’i suçlayan XRP topluluğu SEC binası önünde bir protesto düzenledi.
Ripple topluluğu dava süreci boyunca desteklerini hiç bırakmadı. Twitter’da gündeme soktukları çeşitli etiketler ile, davadan dolayı XRP’yi liste dışı bırakan borsaların tekrar XRP’yi listelemeleri için etki yarattılar. Topluluk kısa bir süre önce de Change.org üzerinden imza kampanyası başlatmıştı. Bugün topluluk yine dikkat çekici bir protesto ile gündemde. XRP topluluğu, SEC’in Washington’daki binasının önünde toplandı ve Ripple’a karşı açılan davayı protesto etti.
Topluluk “Kripto paralar suç değildir”, “Kripto paralardaki ikiyüzlülüğü durdurun”, “Hayat boyu XRP” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar ile beraber SEC’in kripto paralara karşı açmış olduğu savaşın sonlandırılması için tepki gösterdi.
2020 yılının son günlerinde ve görev süresinin bitişine de az bir zaman kala Jay Clayton tarafından açılan dava, kripto para piyasasını adeta sallamış ve popüler altcoin XRP’nin fiyatında çöküşe sebep olmuştu. Ripple topluluğu Jay Clayton’un soruşturulmasını talep ediyor.
Ripple halka açılabilir mi?
Blockchain devi Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz günlerde XRP ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Blockchain teknolojisinin tam olarak doğru anlaşılmadığını düşünen Garlinghouse, kripto paraların kesin ve net bir şekilde direkt yasaklanmadan önce, bunların ne işe yaradıklarının herkesçe anlaşılması gerektiğini ifade etti. Ripple’ın blockchain teknolojisini uluslararası para transferi alanında kullandığını söyleyen CEO, normalde bu işlemin yavaş ve pahalı olduğunu ancak Ripple’ın blockchain teknolojisi ile bu işlemi hızlı ve ucuz şekilde gerçekleştirebildiğini belirtti.
Şirketin halka arz konusunda istekli olduğunu ve bu olasılığın yüksek olduğunu söyleyen Garlinghouse, bu açılmanın önündeki en büyük engelin SEC davası olduğunu ifade etti.
XRP fiyatında son durum
Perşembe akşamı yeniden 1 doları geçen altcoin, bu noktada kalıcı olamayarak tekrar bir düşüş yaşadı. Yazı sırasında 0,87 dolar seviyesinde olan XRP, yeniden 1 doları kalıcı bir şekilde kırmayı bekliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
BSC ağındaki BurgerSwap siber saldırıya uğradı, 7,2 milyon dolarlık zarar var!
Binance Smart Chain (BSC) ağında çalışan DeFi platformu BurgerSwap siber saldırıya uğradı. Flash Loan Attack biçiminde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 7,2 milyon dolarlık kripto para çalındığı ifade ediliyor.
Flash Loan Attack nedir?
Flash Loan Attack, farklı merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarını aynı anda kullanarak manipüle eden bir siber saldırı yöntemi. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler bir platformdan satın aldıkları flaş kredi ile başka bir platforma yükleme yapar. Bu işlemler ile birkaç saniyede platformdaki dengeler bozulur. Bu saldırı biçimi DeFi platformları arasında en yaygın şekilde gerçekleşen saldırı biçimidir.
BurgerSwap platformunda gerçekleşen bu olay, BSC (Binance Smart Chain) ağında çalışan diğer platformlara yönelik soru işaretlerinin artmasına da neden oldu. BurgerSwap’te yaşanan soygun, 14 işlemin siber korsanlarca manipüle edilmesi ile gerçekleşti.
1/9
BurgerSwap Flash Loan Attack Details:
At around 3 am on May 28th (UTC+8) #BurgerSwap on the BSC chain encountered a flash loan attack; $7.2M was stolen from #BurgerSwap in 14 transactions;
— BurgerSwap (@burger_swap) May 28, 2021
Saldırının detayları
BurgerSwap yetkilileri soygunun detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Bulunan ilk kanıtlara göre saldırganlar platform üzerinde kendi sahte tokenlarını yarattılar -bu işlem BSC’deki herkes tarafından yapılabilir.- Yarattıkları bu sahte tokenları platformun BURGER tokenı ile ticaret çifti oluşturmak için kullandılar.
Geliştiriciler, olayı saldırganlar yönlendirmeyi ayarlayarak $BURGER -> Fake Coin -> $WBNB yönlendirmesini oluşturdu; $BURGER -> Fake Coin ticaret çifti aracılığıyla, saldırganlar, Fake Coin aracılığıyla BurgerSwap’a yeniden girdi ve çiftin sözleşmesinde bir dizi rezerv0 ve rezerv1’i manipüle ederek fiyatın değişmesine neden oldu şeklinde açıkladı.
Ardından saldırganlar başka bir BSC tabanlı DeFi platformu olan PancakeSwap’ten 6.000 Binance Coin (BNB) kredi aldılar ve fonları 92.000 BURGER tokeniyle değiştirdiler. Bundan sonra, likidite havuzuna 100 “sahte token” ve 45.000 BURGER eklediler ve “sahte tokenları” 4.400 BNB ile takas etmek için kullandılar. Saldırı sonucu elde edilen varlıklar şu şekilde:
- 4.400 BNB (yaklaşık 1,6 milyon dolar)
- 22.000 BUSD (stablecoin)
- 1,4 milyon USDT (stablecoin)
- 2,5 Ethereum (6.800 dolar)
- 432.000 burger (3,2 milyon dolar)
- 142.000 xburger (1 milyon dolar)
Mayıs ayı boğa piyasası ile beraber 28 dolar seviyesine kadar çıkan ve tüm zamanların en yüksek seviyesini elde eden BURGER, ardından %76’ya yakın değer kaybı yaşadı. Saldırı yaşanmadan önce 9 dolar seviyesinde bulunan BURGER fiyatı saldırının ardından 6,5 dolara düştü.
Saldırılara karşı Ethereum ağı
DeFi platformlarında yaşanan bu tarz saldırılar, kullanıcıların bu platformlara olan güvenlerinin sarsılmasına neden oluyor. Yalnızca kodlar ile korunan platformların kodlarında açıklar arayan saldırganlar, bugün olduğu gibi başarılı olduklarında da çok büyük zararlar yaratabiliyorlar.
Bu tehlikeleri önlemek için işlemlerine difficulty bomb (zorluk bombası) gibi yan kodlar ekleyen Ethereum, zaman zaman işlem ücretlerindeki fazlalık ile eleştirilere maruz kalsa da Ethereum ağının bu özelliği ile diğer ağlara göre daha güvenilir olduğu düşünülüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Apple kripto paralar ile ödeme adımı atmaya mı hazırlanıyor?
Amerikalı teknoloji devi Apple, yayınlamış olduğu bir iş ilanı ile alternatif ödeme metotları alanında iş geliştirme yöneticisi aradığını duyurdu. Apple’ın pazarlama departmanı ile beraber çalışacak olan yeni iş geliştirme müdürünün aranan özellikleri arasında kripto para alanında tecrübeli olması bulunuyor.
Apple’ın yayınladığı iş ilanına göre işe alınacak kişi, Apple’ın alternatif ödemeler ekosistemindeki ortaklık programını yönetecek. Anlaşmalardan ve iş geliştirme çalışmalarından da sorumlu olacak. Şirketin yayınlamış olduğu ilanda belirtilen dikkat çekici nokta ise, işe alınacak kişiden beklenen kripto paralar gibi sektörlerde 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olmak özelliği oldu. İlan, bu noktaları ile şirketin kripto para dünyasına yönelik bir adım atabileceği iddialarını ortaya çıkardı.
-
Dijital cüzdanlar, BNPL, Hızlı Ödemeler, kripto para birimi vb. Alternatif ödeme sağlayıcılarında veya bunlarla birlikte 5 yıldan fazla çalışma deneyimi.
Şirket, kendi cüzdan uygulamasından (Apple Pay) potansiyel olarak Bitcoin ve diğer kripto paralar ile yapılacak ödemeleri desteklemek amacıyla bir işe alım planlıyor olabilir.
Öte yandan, dünyanın en büyük kripto para borsası olan ve geçtiğimiz aylarda da Nasdaq üzerinde listelenmeye başlayan Coinbase’in çıkarmış olduğu Coinbase Card, önümüzdeki zamanlarda Apple Pay ile uyumlu hale gelebilir. Şirketin Coinbase Card’ı bir süredir Google Pay’i destekliyor fakat Apple Pay bu destek içerisinde henüz mevcut değil.
Apple’ın bu ilanı, kripto para alanına yönelik bir adaptasyon şeklinde yorumlanıyor. Piyasa, Apple’ın kripto paraları bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacağı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Şirketten şu ana kadar bu konu ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Yayınlanan ilan ile ilgili sorular da yanıtsız bırakıldı.
Apple Pay’in genel müdür yardımcısı Jennifer Bailey, 2019 yılında CNN’e yaptığı açıklamada, şirketin kripto paralar ile ilgili “ilgi çekici bir uzun vadeli potansiyele” sahip olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 gün önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 2 gün önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
İç Moğolistan ve Sichuan Bitcoin madencilik makinelerini satıyor!
XRP topluluğu SEC binası önünde protesto yaptı!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
BSC ağındaki BurgerSwap siber saldırıya uğradı, 7,2 milyon dolarlık zarar var!
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
General Mobile GM 21 ailesini değerlendirdik! | Beğendik mi?
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Bir KATIL Üyemize Philips TV Hediye Ediyoruz!
General Mobile GM 21 ailesini değerlendirdik! | Beğendik mi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.