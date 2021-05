İç Moğolistan ve Sichuan Bitcoin madencilik makinelerini satıyor!

Binance Smart Chain (BSC) ağında çalışan DeFi platformu BurgerSwap siber saldırıya uğradı. Flash Loan Attack biçiminde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 7,2 milyon dolarlık kripto para çalındığı ifade ediliyor.

Flash Loan Attack, farklı merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarını aynı anda kullanarak manipüle eden bir siber saldırı yöntemi. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler bir platformdan satın aldıkları flaş kredi ile başka bir platforma yükleme yapar. Bu işlemler ile birkaç saniyede platformdaki dengeler bozulur. Bu saldırı biçimi DeFi platformları arasında en yaygın şekilde gerçekleşen saldırı biçimidir.

BurgerSwap platformunda gerçekleşen bu olay, BSC (Binance Smart Chain) ağında çalışan diğer platformlara yönelik soru işaretlerinin artmasına da neden oldu. BurgerSwap’te yaşanan soygun, 14 işlemin siber korsanlarca manipüle edilmesi ile gerçekleşti.

1/9

BurgerSwap Flash Loan Attack Details:

At around 3 am on May 28th (UTC+8) #BurgerSwap on the BSC chain encountered a flash loan attack; $7.2M was stolen from #BurgerSwap in 14 transactions;

— BurgerSwap (@burger_swap) May 28, 2021