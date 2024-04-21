Huawei Pura 70 serisi yapay zeka özellikleri ile adından söz ettirecek. Huawei akıllı telefon bölümünde önemli değişikliklere giderek, ikonik P serisine yeni bir isim verdiğini duyurdu. P serisi artık Huawei Pura olarak adlandırılacak ve ilk telefonlar Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus ve Pura 70 Ultra olarak piyasaya sunulmuş durumda. Yeni canavarlar, yapay zeka özellikleri ile çok konuşulacak gibi duruyor.

İçindekiler Huawei Pura 70 Serisi Yenilikçi Yapay Zeka Özellikleri ile Güncelleniyor

Huawei Pura 70 Serisi Yenilikçi Yapay Zeka Özellikleri ile Güncelleniyor

Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy AI ile yapay zeka akıllı telefon tanımı hayatımıza girmişti. Huawei de yapay zeka alanına yatırım yapan akıllı telefon devlerinin ayak izlerinden giderek yapay zeka entegrasyonunu öncelikli hale getiriyor. Şirket, özellikle fotoğraf düzenleme alanında yapay zeka teknolojilerini kullanarak benzersiz özellikler sunmayı hedefliyor.

Huawei’nin yeni özelliği olan AI Photo Retouch, fotoğraflardan istenmeyen nesnelerin kolayca silinmesini sağlıyor. Kullanıcılar, fotoğraf düzenleme ekranında silmek istedikleri nesneleri seçerek yapay zekanın devreye girmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde, doğal bir görünüm elde etmek mümkün olacak. Bu özelliğin benzerlerini Google Pixel serisinde Magic Eraser ile görmüştük. Ancak Huawei oldukça gelişmiş yapay zeka motoru ile öne çıkıyor.

Huawei AI Photo Retouch gibi nispeten basit özelliklerinin yanı sıra, yapay zeka teknolojisini daha geniş bir şekilde kullanmayı hedefliyor. Şirketin kendi ekosistemini güçlendirmesi ve HarmonyOS güncellemeleri aracılığıyla yapay zeka özelliklerini daha fazla cihaza yayması bekleniyor. Son zamanlarda Nothing cephesinden de ChatGPT atağı gelmiş ve şirket kulaklıklarına bile yapay zekayı eklemişti. Huawei’den de benzer adımlar gelebilir.

Huawei’nin yapay zeka alanında gelecekte neler sunacağı merak konusu. Şirketin, fotoğraf düzenleme alanında başlattığı bu adımın yanı sıra, daha birçok yapay zeka özelliğini Huawei Pura 70 serisi ve diğer cihazlarında kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu adımlar, Huawei’nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirmesine yardımcı olacak.

Büyük ihtimalle bu yapay zeka özelliklerini Huawei Mate 60 serisi, Huawei P60 serisi ve Huawei Mate X5 gibi yeni ve güçlü akıllı telefonlarda göreceğiz. Kirin 9010 işlemcili Huawei Pura 70 serisinin, Snapdragon 8 Gen 1 ve 8 Plus Gen 1 işlemcisine yakın performans sonuçları verdiğini biliyoruz. Bu işlemciye yakın performans gösteren diğer Huawei ürünlerinde bu özellikleri görmemiz işten bile değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka akıllı telefonların vazgeçilmezi olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!