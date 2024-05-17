General Mobile, yepyeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin gururu olan bu şirket, yakında tanıtacağı yeni telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkacak. Genellikle orta sınıf Android cihazlarını uygun fiyatlarla piyasaya süren General Mobile, bu sefer de aynı stratejiyi devam ettiriyor. Lansman tarihi henüz açıklanmamış olmasına rağmen, şirketin veri tabanında iki yeni model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bunlar General Mobile GM Era 30 ve GM Era 50 olacak.

İçindekiler General Mobile GM Era 30 ve GM Era 50 ortaya çıktı

General Mobile GM Era 30 ve GM Era 50 ortaya çıktı

Bu yeni cihazlar, “G318” ve “G518” model numaralarıyla veri tabanında tespit edildi. Ne yazık ki, bu cihazlara dair elimizde sadece model numaraları mevcut olup, teknik özellikler veya kesin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Başlangıçta General Mobile’ın GM 25 serisini tanıtması bekleniyordu. Şirket daha önce GM 24, GM 23 ve GM 22 gibi çeşitli akıllı telefon serilerini piyasaya sürmüştü.

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General Mobile’ın önceki modellerinden GM 24 Pro, “G514” model numarasına sahipti. Bu bağlamda, yakında çıkacak olan “G518” model numarasına sahip cihazın GM Era 50 olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, “G318” model numarasına sahip yeni cihazın piyasa adı ise General Mobile GM Era 30 olacak. Bu modelin daha uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor.

Başlangıçta GM 25 serisinin lansmanını bekliyorduk çünkü bu modeller daha önce veri tabanımızda görülmüştü. Ancak General Mobile, görünüşe göre farklı bir markalama stratejisi ile karşımıza çıkıyor. Teknik özellikler hakkında elimizde bilgi olmasa da, General Mobile’ın yeni bir orta seviye cihaz tanıtması bekleniyor. Şirketin daha önce piyasaya sürdüğü GM Phoenix 5G modeli, MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile gelirken, GM 24 Pro modeli ise MediaTek Helio G99 yonga seti ile donatılmıştı. Bu da General Mobile’ın genellikle orta seviye kategorisindeki cihazlara odaklandığını gösteriyor.

General Mobile, bu yeni seride “GM Era” ismini kullanarak bir yenilik yapmış olabilir. Daha önce hiç “GM Era” serisine ait bir telefon tanıtmayan şirket, bu sefer tamamen yeni bir şey üzerinde çalışıyor olabilir veya sadece yeni bir orta seviye cihaz sunma stratejisi izliyor olabilir.

General Mobile’ın yeni cihazları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, General Mobile GM Era 30 ve GM Era 50 modelleri, General Mobile’ın kullanıcılarına sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar serisine güçlü birer ekleme olacak gibi görünüyor. Lansman tarihi yaklaştıkça, bu cihazların teknik özellikleri ve diğer detayları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. General Mobile’ın bu yeni serisi, özellikle ülkemizde büyük bir ilgi göreceğe benziyor.