Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni ve düşük özelliklere sahip telefonu GM 9 Go’yu tanıttı. Gelin GM 9 Go’ya yakından bakalım.

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General Mobile GM9 Go ön inceleme

GM 9 Go özellikleri

Yerli marka General Mobile’ın Mobil Dünya Kongresinde yapmış olduğu lansmanda tanıtılan yeni düşük özelliklere sahip modeli GM 9 Go, yapay zekâ özellikleri ile ön plana çıkıyor. Sahne algılama algoritması ile birçok farklı sahneyi algılayıp ona özel ayarları sunabiliyor.

Lansmanda yeni tanıtılan ve Google Asistanla birlikte çalışan Genaral Mobile Asistan ile artık GM servislerine sesli asistan yardımı ile bağlanabileceksiniz. Android 9 Pie Go Edition ile satışa sunulacak cihaz, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü MediaTek MT6739 yonga setinden alan cihaz, 1 GB / 2 GB RAM seçeneklerine sahip ve 16 GB depolama alanını içerisinde bulunduruyor. Bu depolama alanı microSD ile 128 GB’a kadar arttırılabiliyor.

5.5 inç IPS ekrana sahip GM 9 Go, bu ekranda HD+ çözünürlüğü bizlere sunuyor. Ayrıca cihazın arka tarafında 13 MP çözünürlüğünde tek kameraya yer verilirken, ön tarafında 5 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş. Metal yapısı sayesinde oldukça şık görünen cihaz, General Mobile’ın GM 9 serisinde piyasaya çıkardığı en düşük özelliklere sahip akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

GM 9 Go, 3500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olurken, cihazın fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.