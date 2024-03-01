Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 yaşındaki gençlere kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz girebilmeleri için Genç Kart uygulamasını başlattı. Genç Kart, e-Devlet üzerinden kolayca başvurulabiliyor. Genç Kart nedir, nasıl alınır? İşte Genç Kart başvuru adımları ve detayları.

Genç Kart Nedir?

Genç Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18 yaşındaki gençlere sunulan bir kültür ve sanat projesidir. GençKart sahipleri, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi’nin sanat etkinliklerinden bir kereliğine ücretsiz faydalanabiliyorlar.

Genç Kart, gençlerin kültür ve sanatla buluşmasını, farklı alanlara ilgi duymasını ve gelişimine katkı sağlamasını amaçlıyor. Bu kart ile beraber gençler sanat ve kültür etkinliklerine daha etkin bir şekilde katılabilecek.

Genç Kart Nasıl Alınır? Genç Kart Başvuru Nasıl Yapılır?

Genç Kart almak için 18 yaşında olmak gerektiğini söyleyelim. Kart 18-x yaş arası gençleri değil, direkt olarak sadece 18 yaşındakileri kapsıyor.

Peki 18 yaşındasınız ve bu kartı alabileceğinize karar verdiniz. Genç Kart nasıl alınır, Genç Kart başvuru nasıl yapılır diye merak ediyorsunuz. GençKart başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Arama bölümüne “Genç Kart” yazın ve bu kelimeyi aratın.

“Genç Kart İşlemleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı)” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan formu doldurun ve onaylayın.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra, GençKart’ınızı e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir, indirebilir veya yazdırabilirsiniz. GençKart’ınızı kullanmak için, Bakanlığa bağlı kültür ve sanat kurumlarına gittiğinizde, kimliğinizle birlikte göstermeniz yeterlidir.

Genç Kart Hangi Kurum ve Etkinlikleri Kapsıyor?

GençKart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı aşağıdaki kurum ve etkinlikleri kapsıyor:

Müze ve ören yerleri

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü

GençKart sahipleri, bu kurum ve etkinliklerden bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilirler. GençKart, bir yıl boyunca geçerli.

GençKart’ın Faydaları Nelerdir? GençKart ile Neler Yapılır?

GençKart, 18 yaşındaki gençlere birçok fayda sağlamaktadır. Peki GençKart ile neler yapılır, faydaları neler? Bunlardan bazıları şunl şekilde:

– Kültür ve sanatla tanışma: Genç Kart, gençlerin kültür ve sanatla tanışmasını, farklı alanlara ilgi duymasını ve gelişimine katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Gençler, ücretsiz olarak müze, tiyatro, opera, bale, senfoni gibi etkinliklere katılarak, kültür ve sanatın zenginliğini ve güzelliğini keşfedebilirler.

– Ekonomik destek: Genç Kart, gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz girebilmeleri için ekonomik bir destek sunmaktadır. Gençler, bütçelerini zorlamadan, kültür ve sanatın tadını çıkarabilirler.

– Sosyal etkileşim: Genç Kart, gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine katılarak, sosyal etkileşimlerini artırmalarını sağlamaktadır. Gençler, arkadaşlarıyla veya aileleriyle birlikte, kültür ve sanatın paylaşılabilir bir deneyim olduğunu görebilirler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 yaşındaki gençlere kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz girebilmeleri için GençKart uygulamasını başlattı. Genç Kart için e-Devlet üzerinden kolayca başvurulabiliyor.

Genç Kart, gençlerin kültür ve sanatla tanışmasını, farklı alanlara ilgi duymasını ve gelişimine katkı sağlamasını amaçlıyor. Genç Kart, gençlere kültür ve sanatın zenginliğini ve güzelliğini keşfetme fırsatı sunuyor.

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