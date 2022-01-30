Gelecekteki Apple AirPods’lar Sahibini Tanımlayabilir!

Apple‘ın AirPods serisi, TWS segmentinde büyük bir popülerlik kazandı ve sonuç olarak, şirketin sürekli olarak gelecekteki AirPods modellerini daha gelişmiş ve özelliklerle dolu hale getirmek için çalıştığını gördük. Şimdi, Apple‘ın yakın tarihli bir patenti, yaklaşan AirPods‘ların sahibini otomatik olarak tanımlayabileceğini ve gizliliklerini korumak için kişiselleştirilmiş özellikler sunabileceğini öne sürüyor.

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Gelecekteki AirPod’lar Sahibini Nasıl Tanımlayacak?

Temmuz 2020’de ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi’ne (USPTO) sunulan bir patent, kısa süre önce Apple‘a verildi. “Kulaklık kullanarak kullanıcı tanımlama” başlıklı belge, gelecekteki AirPods‘ların, bunların sahibi tarafından mı yoksa başka biri tarafından mı takıldığını algılayabileceği bir sistemi açıklıyor. Başka biri onları takıyorsa, duyuru mesajları gibi kişiselleştirilmiş özellikleri otomatik olarak engelleyecek özellikte olacak.

Farkında olmayanlar için, kullanıcılar şu anda AirPods‘ta gelen mesajları kulaklık aracılığıyla duyurmak için Siri‘den yararlanan otomatik duyuru mesajları özelliğini etkinleştirebilir. Bununla birlikte, bir kullanıcı AirPod’larını kısa bir süre için başka birine verirse ve o sırada kişisel bir mesaj gelirse, AirPods‘lar bu mesajlar onlar için olmasa bile kullanıcıya mesajı duyurmaya devam eder.

Apple bunu bir gizlilik sorunu olarak görüyor ve şu anda AirPods‘ların sahibini tanımlamasının bir yolu olmadığını belirtiyor. Bu nedenle şirket, gelecekteki AirPods‘ların iPhone ve Apple Watch gibi birden fazla cihazdan hareket ve hareketi analiz edebileceğini ve sahibini belirlemek için karşılaştırabileceğini öne sürüyor. Burada AirPods‘ların kendisi “ilk cihaz” olabilir, iPhone ikinci olabilir ve Apple Watch üçüncü cihaz olabilir.

Apple patentte “Örneğin ikinci bir elektronik cihazın hareketine karşılık gelen ilk hareket bilgisi algılanır. Üçüncü bir elektronik cihazın hareketine karşılık gelen ikinci hareket bilgisi algılanır. Birinci hareket bilgisine ve ikinci hareket bilgisine göre bir benzerlik puanı belirlenir. Benzerlik puanının bir eşik benzerlik puanının üzerinde olduğunun belirlenmesine göre, bir kullanıcı yetkili [kulaklıkların] kullanıcısı olarak tanımlanır,” diye açıklıyor.

Başka Bir Yol Daha Var!

Ayrıca Apple, AirPods‘ların sahibini otomatik olarak algılaması için iPhone‘lar tarafından yayılan ultrasonik sesleri içeren başka bir yöntemin ipuçlarını veriyor.

Bir kullanıcı AirPods‘ları taktığında, bağlı iPhone‘un AirPods‘ların alması için ultrasonik bir ses çıkarması önerilir. AirPods ultrasonik sesi duyarsa, iPhone ve kulaklığın birbirine yakın olduğu ve yetkili bir kullanıcının taktığı ortaya çıkıyor.

“Bazı örneklerde, birinci ses çıkışı, ikinci elektronik cihazdan iletilen bir ultrasonik sinyal içerir. Bazı örneklerde, alınan yanıt, birinci ses çıkışına dahil edilen bir ultrasonik sinyalin yankısını içerir.” diye açıklıyor patent.

Şimdi, AirPods‘un sahibini tanımlama sisteminin kulağa hoş gelse de hala bir patent olduğunu belirtmekte fayda var. Sökülme ve gün ışığını asla görememe ihtimali var. Bu nedenle, umutlarınızı yükseltmemek en iyisidir. Son aşamalara gelse bile, yakın zamanda tanıtılmayabilir. Ayrıca, bunun ne kadar uygulanabilir bir fikir olduğu görülecektir!