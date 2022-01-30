Samsung Galaxy S22 Serisi ile 45W Hızlı Şarj Desteği Geri Geliyor!

Samsung için oldukça önemli olan Galaxy S22 serisi, son zamanlarda gündemin üst sıralarının vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Hakkında sürekli yeni bilgiler ortaya çıkan serinin şarj hızları konusunda da birçok farklı söylenti dolaşıyordu. Bu söylentilerin çoğu, Samsung’un Galaxy S22 serisi ile en son Galaxy S20 Ultra’da gördüğümüz 45 Watt hızlı şarj desteğini geri getireceğine işaret ediyordu.

Danimarka merkezli sertifikalandırma kuruluşu DEMKO’nun listesinde ortaya çıkan bilgiler ise, 9 Şubat’ta gerçekleşecek tanıtıma günler kala Galaxy S22 serisi ile 45 Watt hızlı şarj desteğinin geri geleceğini doğruluyor. Ancak serinin giriş modeli olan Galaxy S22 için kötü bir haber var.

Galaxy S22 İçin Sadece 25W Hızlı Şarj Desteği Sunuluyor!

Serinin ortanca modeli olan Galaxy S22 Plus ve serinin tepe modeli olan Galaxy S22 Ultra‘da 45 Watt hızlı şarj desteğine yer verilirken, Galaxy S22’ye tam tabiriyle üvey evlat muamelesi yapılmış. Öyle ki, Galaxy S22 sadece 25 Watt gücünde hızlı şarjı destekliyor.

nubia’nın Red Magic 7 serisinde 165 Watt hızlı şarj desteğine yer vereceği söylentilerinin dolaştığı bir zamanda, Samsung’un amiral gemisi olarak bilinen bir serisinde sadece 25 Watt’lık bir hızlı şarj gücü sunması firma için talihsiz bir durum olarak nitelendirilebilir. Zira böylesi bir şarj gücünü günümüzde giriş seviye cihazlarda bile görmek zorlaştı.

Ancak serinin daha üst modelleri olan Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S22 Plus’ın 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip olması, bu değer her ne kadar sektörün en iyisi olmaktan oldukça uzak olsa da, Samsung için olumlu bir adım olmuş diyebiliriz. Firma, Galaxy S20 Ultra modelinde de bu desteğe yer vermiş, ancak Galaxy S21 serisinde model farketmeksizin bu değer 25 Watt’a düşürülmüştü. Anlaşılan o ki Samsung eleştirileri dinlemiş ve 45 Watt desteğini geri getirmeye karar vermiş.

Her ne kadar Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S22 Plus hızlı şarj desteğine sahip olsalar da, Samsung’un bu hızlı şarj adaptörünü kutu içeriğine dahil etmeyeceği biliniyor. Serinin önceki modeli olan Galaxy S21 serisinde de kutu içeriğinde adaptör yer almıyordu. Eğer söylentiler doğruysa, söz konusu adaptörü satın almak isteyenler 50 dolarlık bir bedel ödemek durumunda. Sızdırılan satış fiyatları 1000 euronun üzerinde olan cihazlarda, hızlı şarj adaptörü için ek bir ücret istenmesinin cihazların satış rakamlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce günümüz koşulları için 45 Watt yeterli bir şarj gücü mü? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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