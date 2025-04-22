Bu videoda Eren, 1 aydır kullandığı iPhone 16e ile olan deneyimlerini paylaşıyor. Kendisine göre belirlediği neden alınmaz neden alınır sorularına cevap veriyor.

Apple, iPhone 16 Serisi’nde uygun fiyatlı kategoriye iPhone 16e isminde bir model yerleştirdi. Ancak bu ürün kimilerine göre yüksek fiyatlı, kimilerine göre de eksik özellikler sunuyor. Peki siz iPhone 16e hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınmalı mı, yoksa başka bir telefon modeline mi yönelmeli? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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