Nissan Townstar, hem tasarımı hem de sunduğu teknolojilerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Renault Kangoo ile teknik akrabalığa sahip olan bu araç, şimdi Türkiye yollarında boy gösteriyor. Peki Nissan Townstar özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Nissan Townstar özellikleri neler?

Yeni Nissan Townstar, CMF-C platformu üzerine inşa edilmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benzinli versiyonunda 1.3 litrelik dört silindirli motor yer alıyor. 130 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bu motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilebiliyor.

Bu kombinasyon, yaklaşık 7 litre/100 km yakıt tüketimiyle sınıfında makul değerler sunuyor. Elektrikli versiyonda ise 90 kW (120 hp) gücünde motor bulunuyor. 245 Nm tork üreten bu motor, 132 km/s hıza ulaşabiliyor. 45 kWsa batarya ile şehir içinde 395 km’ye kadar menzil sunuyor.

80 kW DC hızlı şarj sayesinde batarya %15’ten %80 doluma yalnızca 37 dakikada ulaşıyor. Donanım seçenekleri arasında çift bölgeli klima, LED farlar, 10 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto gibi teknolojiler bulunuyor.

Nissan Townstar tasarımı sade ama modern çizgileriyle hem estetik hem de işlevsel bir duruş sergiliyor. L1 ve L2 olarak adlandırılan farklı gövde uzunlukları sayesinde 3.3 m³ ila 4.3 m³ arasında değişen yükleme hacmi sunuluyor. Bu esneklik, taşımacılık yapan küçük işletmeler için ciddi bir avantaj sağlıyor.

Nissan Townstar Özellikleri

Motor Seçenekleri:

1.3 litre 4 silindirli benzinli motor (130 PS, 240 Nm tork)

%100 elektrikli motor (90 kW / 120 PS, 245 Nm tork)

Performans:

Benzinli versiyonun ortalama yakıt tüketimi: ~7 litre/100 km

Elektrikli versiyonun maksimum hızı: 132 km/s

Batarya ve Menzil (Elektrikli Versiyon):

45 kWh kapasiteli batarya

Şehir içi menzil: 395 km

Karma kullanım menzili: 281 km

Şarj Özellikleri:

22 kW’a kadar AC şarj

80 kW’a kadar DC hızlı şarj

%15’ten %80’e şarj süresi: Yaklaşık 37 dakika (DC hızlı şarj ile)

Boyutlar ve Yükleme Kapasitesi:

L1 versiyon: 4488 mm uzunluk, 3.3 m³ yükleme hacmi

L2 versiyon: 4910 mm uzunluk, 4.3 m³ yükleme hacmi

L2 versiyonda 831 mm sürgülü yan kapı

Donanım Özellikleri (Combi – elektrikli):

Çift bölgeli otomatik klima

LED ön farlar

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

7 inç dijital gösterge, 8 inç multimedya ekranı

Geri görüş kamerası, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Kızaklı arka koltuklar

Ekstra Özellikler (Platinum):

10 inç dijital gösterge ekranı

Otomatik park ve akıllı çevre görüş sistemi

Kablosuz telefon şarj ünitesi

Akıllı adaptif hız sabitleme ve kör nokta önleme sistemleri

Isıtmalı ön koltuklar

Nissan Townstar fiyatı ne kadar?

Gelelim Nissan Townstar fiyatı kısmına… Nisan 2025 itibarıyla Nissan Townstar fiyatı benzinli modellerde 999.900 TL’den başlıyor. Elektrikli modeller ise 1.809.900 TL ile 1.919.900 TL arasında değişiyor. Townstar Combi versiyonları sadece elektrikli motorla geliyor ve üst seviye donanım seçenekleriyle aile kullanımı için de uygun hale geliyor.

Nissan Townstar ile birlikte, hafif ticari segmentinde hem çevre dostu hem de fonksiyonel bir alternatif daha sunulmuş oluyor. Şehir içi kullanımda sunduğu düşük emisyon değerleri, sessiz sürüş deneyimi ve zengin donanım seçenekleri sayesinde, Nissan Townstar tasarımı kadar teknolojisiyle de kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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