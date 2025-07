Dijital oyun dünyasının hızla gelişen yüzü olan bulut tabanlı oyun platformları, oyunculara sınırları kaldıran deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu alanda öncü isimlerden biri olan Turkcell’in GAME+ platformu, NVIDIA iş birliğiyle sunduğu GeForce Now hizmetiyle Türkiye’deki oyun severlerin beğenisini topluyor. Şimdi ise bu iş birliği, GeForce Now Ultimate paketinde heyecan verici yeni bir kampanya ile gündemde. Bu kampanya, yüksek performanslı oyun deneyimine uygun fiyatla erişmek isteyenler için benzersiz bir fırsat olarak öne çıkıyor. GeForce Now ile ilgili bu gelişme, bulut oyunculuğunun geleceği adına önemli bir işaret fişeği niteliğinde.

Bulut Oyunculuğunda Dev Adım: GeForce Now Ultimate’tan 1 TL’lik Kampanya!

Peki, bu cazip GeForce Now Ultimate kampanyasından nasıl faydalanabilirsiniz? Süreç oldukça basit ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlandı. Eğer daha önce aktif bir GeForce Now üyeliğiniz bulunmuyorsa, yapmanız gereken tek şey GAME+ platformunun paketler bölümünü ziyaret etmek. Burada, özellikle yeni üyeler için hazırlanan “GeForce NOW’la Tanışma Paketi” ismindeki 1 TL tutarındaki seçeneği satın almanız yeterli. Bu adım, sizi yüksek kaliteli bir bulut oyun deneyimine bir adım daha yaklaştıracak. GeForce Now ile oyunlarınızı buluttan oynamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kampanyadan yararlanmak için atmanız gereken adımlar şunlar:

GeForce Now Paketler sayfasını ziyaret edin: gameplus.com.tr/gfn/paketler 1 TL tutarındaki “GeForce NOW’la Tanışma Paketi”ni Satın Al butonuna tıklayın. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir üyelik oluşturma adımlarını takip edin. Ödeme bilgilerinizi ekleyerek satın alma işlemini tamamlayın. Bu sayede GeForce Now Ultimate deneyimine hemen başlayabilirsiniz.

Bu kampanya ile sisteme kaydedilen kart bilgilerinizin, bir ay sonunda otomatik olarak normal üyelik ücretine geçiş yapacağını unutmamak önemlidir. Dilerseniz, paketi satın aldıktan sonra aboneliğinizi iptal ederek bir aylık hakkınızı kullanmaya devam edebilir ve gelecek ay için herhangi bir ücretlendirme yapılmasını önleyebilirsiniz. Bu esneklik, GeForce Now kullanıcılarına tam kontrol sağlıyor.

GeForce Now Ultimate Neler Sunuyor?

GeForce Now Ultimate paketi, bulut oyunculuğunu bir üst seviyeye taşıyan teknolojik yenilikleri barındırıyor. Bu özel paket, özellikle NVIDIA‘nın son teknoloji ürünü RTX 4080 grafik işlemci mimarisiyle güçlendirilmiş sunucular üzerinden hizmet veriyor. Bu sayede, internet bağlantınız olan herhangi bir cihazı, güçlü bir oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. Bilgisayar, televizyon, telefon veya tablet fark etmeksizin, en yeni ve grafiksel açıdan yoğun oyunları akıcı bir şekilde deneyimleme fırsatı bulursunuz. GeForce Now‘ın bu versiyonu, oyun dünyasına bakış açınızı değiştirecek nitelikte.

GeForce Now Ultimate‘ın sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

DLSS 3 Desteği: NVIDIA ‘nın yapay zeka destekli bu teknolojisi sayesinde, oyunlarda yüksek çözünürlük ve FPS (saniye başına kare) değerlerine ulaşılırken, görsel kaliteden ödün verilmez. Bu sayede GeForce Now ‘da oyunlar daha canlı hale gelir.

‘nın yapay zeka destekli bu teknolojisi sayesinde, oyunlarda ve (saniye başına kare) değerlerine ulaşılırken, görsel kaliteden ödün verilmez. Bu sayede ‘da oyunlar daha canlı hale gelir. NVIDIA Reflex: Sistem gecikmesini minimuma indirerek rekabetçi oyunlarda size avantaj sağlar. Bu sayede her hareketiniz anında oyuna yansır ve daha akıcı bir kontrol deneyimi yaşarsınız. GeForce Now ile gecikmesiz oyun deneyimi mümkün.

Sistem gecikmesini minimuma indirerek rekabetçi oyunlarda size avantaj sağlar. Bu sayede her hareketiniz anında oyuna yansır ve daha akıcı bir kontrol deneyimi yaşarsınız. ile gecikmesiz oyun deneyimi mümkün. Cloud G-Sync: Bulut üzerinden bile kusursuz bir görsel senkronizasyon sağlar. Bu özellik sayesinde ekran yırtılmaları ve takılmalar ortadan kalkar, böylece oyunlar çok daha akıcı görünür. GeForce Now ‘da görsel kalite ön planda.

Bulut üzerinden bile kusursuz bir sağlar. Bu özellik sayesinde ekran yırtılmaları ve takılmalar ortadan kalkar, böylece oyunlar çok daha akıcı görünür. ‘da görsel kalite ön planda. Yüksek Çözünürlük ve HDR Desteği: Kullanıcılar, internet bağlantılarının elverdiği ölçüde 1080p veya 4K HDR çözünürlükte oyun oynayabilirler. Bu, özellikle büyük ekranlarda veya yüksek çözünürlüklü monitörlerde olağanüstü bir görsel şölen sunar. GeForce Now ile her piksel canlı.

Kullanıcılar, internet bağlantılarının elverdiği ölçüde veya çözünürlükte oyun oynayabilirler. Bu, özellikle büyük ekranlarda veya olağanüstü bir sunar. ile her piksel canlı. Güçlü Donanıma İhtiyaç Duyulmaması: GeForce Now Ultimate, oyunları uzak sunucular üzerinden çalıştırdığı için, kendi cihazınızın donanım özellikleri ne olursa olsun en yeni oyunları en yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz. Bu, eski veya düşük donanımlı cihaz sahipleri için büyük bir avantajdır. GeForce Now ile donanım derdini unutun.

Bu özellikler sayesinde GeForce Now Ultimate, oyun severlere sınırsız bir bulut oyun deneyimi vadediyor. Turkcell GAME+ ve NVIDIA‘nın bu iş birliği, Türkiye’deki oyun ekosistemini daha da zenginleştiriyor ve bulut oyunculuğunu geniş kitlelere ulaştırıyor. Özellikle GeForce Now‘ın sunduğu bu kapsamlı paket, oyunları yüksek kalitede, herhangi bir cihazda deneyimlemek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

