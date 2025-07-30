Oyun dünyasının dev yayıncılarından Electronic Arts, PC oyuncularının yüzünü güldürecek muhteşem bir oyun kampanyası ile karşımızda. Popüler oyun platformu Steam üzerinde başlatılan büyük EA Games indirimi kapsamında, şirketin en sevilen oyunları %95’e varan rekor indirim oranlarıyla satışa sunuldu. Bu fırsat, yeni oyun arayışında olanlar için kaçırılmayacak anlar vaat ediyor.

Steam’de Fırsat Haftası: Dev EA Games İndirimi Başladı, Oyunlar Adeta Bedava!

Ağustos ayına özel olarak düzenlenen bu büyük yayıncı indirimi, 11 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanya boyunca, Star Wars Jedi: Survivor ve Mass Effect Legendary Edition gibi yüksek profilli AAA yapımları da dahil olmak üzere pek çok oyun, dip fiyatlardan oyuncularla buluşuyor. Bu sınırlı süreli EA indirimi, oyun kütüphanesini doldurmak için yılın en iyi zamanlarından biri olabilir.

Electronic Arts tarafından sunulan bu indirimler, özellikle son dönemde çıkan popüler oyunları henüz deneme fırsatı bulamamış oyuncular için büyük önem taşıyor. Listede yer alan fiyatı düşen oyunlar, normalde yüksek fiyat etiketlerine sahipken, kampanya sayesinde çok daha erişilebilir hale geliyor. Özellikle %90’ı aşan indirim oranları dikkat çekiyor.

Aşağıdaki tabloda, bu devasa EA Games indirimi sırasında öne çıkan bazı oyunları ve onların dudak uçuklatan indirimli fiyat seçeneklerini bulabilirsiniz. İşte o liste:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı (İndirim Oranı) Battlefield V $49,99 $4,99 (%90) It Takes Two $39,99 $11,99 (%70) Mass Effect Legendary Edition $59,99 $5,99 (%90) Need for Speed Unbound $69,99 $4,89 (%93) Star Wars Jedi: Survivor $69,99 $13,99 (%80) Wild Hearts $69,99 $10,49 (%85)

Bu liste, kampanyadaki fırsatların sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Steam mağazasını ziyaret ederek Electronic Arts tarafından indirime sokulan tüm oyunlara göz atabilir ve bu harika EA Games indirimi fırsatını son gün olan 11 Ağustos’tan önce değerlendirebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Epic Games haftanın ücretsiz oyunları açıklandı! (31 Temmuz – 7 Ağustos 2025)

Siz EA indirimi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.