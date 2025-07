GeForce Now 1 ay 1 TL deneme kampanyası başladı. Peki GeForce Now deneme paketi nasıl alınır, kimler bu fırsattan yararlanabilir? İşte GeForce Now 1 ay 1 TL deneme paketi alma adımları.

GeForce Now deneme paketi 1 TL nasıl alınır?

Turkcell’in GAME+ platformu üzerinden sunulan GeForce Now, yeni kullanıcılar için bir tanışma paketi sunuyor. GeForce Now’la Tanışma Paketi sayesinde kullanıcılar bulut oyun servisini sadece 1 TL karşılığında bir ay boyunca deneyebiliyor.

Kampanya, standart bir deneme üyeliği sunuyor. Bu deneme üyeliğinde şu özelliklere yer verilmiş:

1440P QHD

60FPS’e kadar

GeForce RTX On

6 saatlik oturum süresi

Kampanyadan yararlanmak için şu adımları izleyin:

GeForce Now Paketler sayfasına gidin. “GeForce NOW’la Tanışma Paketi” adlı 1 TL’lik seçeneği bulun. GAME+ hesabınızla giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun. Ödeme bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.

Bu işlemden sonra bir ay boyunca GeForce Now deneyimi yaşayabilirsiniz. Dilerseniz üyeliğinizi iptal ederek sonraki ay ücret ödenmesini engelleyebilirsiniz.

Siz GeForce Now deneme paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bulut oyun platformları Türkiye’de yaygınlaşır mı? Yorumlarda buluşalım, bizi takip etmeyi unutmayın.