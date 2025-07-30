GeForce Now 1 ay 1 TL deneme kampanyası başladı. Peki GeForce Now deneme paketi nasıl alınır, kimler bu fırsattan yararlanabilir? İşte GeForce Now 1 ay 1 TL deneme paketi alma adımları.
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GeForce Now deneme paketi 1 TL nasıl alınır?
Turkcell’in GAME+ platformu üzerinden sunulan GeForce Now, yeni kullanıcılar için bir tanışma paketi sunuyor. GeForce Now’la Tanışma Paketi sayesinde kullanıcılar bulut oyun servisini sadece 1 TL karşılığında bir ay boyunca deneyebiliyor.
Kampanya, standart bir deneme üyeliği sunuyor. Bu deneme üyeliğinde şu özelliklere yer verilmiş:
- 1440P QHD
- 60FPS’e kadar
- GeForce RTX On
- 6 saatlik oturum süresi
Kampanyadan yararlanmak için şu adımları izleyin:
- GeForce Now Paketler sayfasına gidin.
- “GeForce NOW’la Tanışma Paketi” adlı 1 TL’lik seçeneği bulun.
- GAME+ hesabınızla giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.
- Ödeme bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.
Bu işlemden sonra bir ay boyunca GeForce Now deneyimi yaşayabilirsiniz. Dilerseniz üyeliğinizi iptal ederek sonraki ay ücret ödenmesini engelleyebilirsiniz.
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Siz GeForce Now deneme paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bulut oyun platformları Türkiye’de yaygınlaşır mı? Yorumlarda buluşalım, bizi takip etmeyi unutmayın.