Nvidia, CES 2023 etkinliği sırasında GeForce Now oyun hizmetini akıllı araçlara getirdiğini duyurdu. Bu özellikle uyumlu olacak ilk otomobiller Nvidia Drive iş ortağı otomobil üreticileri olan Hyundai, BYD ve Polestar’a ait olacak.

Nvidia’ya göre, oynamak için araca bir kontrol cihazı getirmek dışında özel bir ekipman kurulması gerekmeyecek. Stream, internet üzerinden yapılacak ve oyun aracın eğlence sisteminin ekranlarında görünecek. Aşağıdaki video doğrudan araçtan oynanışın bir kısmını izleyebilirsiniz.

Video oyunlarını arabaların içine yerleştirmek isteyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, bu tür durumlarda güvenlik ve trafiğe dikkatle ilgili endişeler her zaman gündeme geliyor. Nvidia, GeForce Now’ın sadece araç park halindeyken herhangi bir ekranda oynatılabilmesini sağlıyor. Araç hareket halindeyken, oyunlara yalnızca arka koltuk ekranlarından erişilebilir.

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Nvidia iddiasına göre, “Araçlar, yolcuların sürüş stresi yerine kendileri için önemli olan şeylerin (iş veya oyun) tadını çıkarabilecekleri yaşam alanları haline geliyor.” GeForce Now, Steam gibi oyun kütüphaneleriyle iş birliği yaparak sahip olduğunuz çeşitli oyunları neredeyse tüm bağlı ekranlarda oynanabilecek stream olarak oynama imkanı sunuyor. Nvidia, halihazırda 1.500’den fazla oyun olduğunu ve bunların binden fazlasının kumandadan oynatılabildiğini ve böylece araç içinde oynamayı mümkün kıldığını söylüyor. Hizmet Steam’in yanı sıra Epic Games Store, EA, Ubisoft ve GOG kütüphaneleriyle de uyumlu durumda. Ancak bazı oyunlar maalesef ki stream edilemiyor.