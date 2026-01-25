NVIDIA, popüler bulut oyun hizmeti GeForce Now için oyuncuları heyecanlandıran önemli bir güncelleme duyurdu. Uzun süredir topluluk tarafından talep edilen uçuş kontrolcüsü desteği nihayet aktif edildi. Bu yenilik, özellikle simülasyon tutkunlarının bulut üzerinden daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamasını sağlayacak. Peki, bu yeni destek GeForce Now deneyimini nasıl etkileyecek?

GeForce Now için uçuş kontrolcüsü dönemi resmen başladı

Yapılan resmi açıklamaya göre, GeForce Now kullanıcıları artık popüler uçuş kontrolcüsü modellerini kullanarak oyun oynayabilecekler. Bu gelişme, özellikle Microsoft Flight Simulator gibi detaylı uçuş simülasyonu oyunlarını sevenler için büyük bir anlam taşıyor. NVIDIA’nın bu hamlesi, bulut oyun servisi platformunu sadece standart oyun kumandalarıyla değil, aynı zamanda özel donanımlarla da uyumlu hale getirerek önemli bir eksiği gideriyor.

Desteklenen ilk model olarak Thrustmaster T.Flight HOTAS One açıklandı. Bu popüler kontrolcü, gerçekçi bir kokpit hissi sunmasıyla biliniyor ve artık GeForce Now üzerinden sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. NVIDIA ayrıca, bu yeni özelliği kutlamak amacıyla bazı Ultimate abonelerine bu kontrolcüyü hediye ettiği özel bir kampanya başlattığını da belirtti.

Şirket, bu desteğin sadece tek bir modelle sınırlı kalmayacağının altını çizdi. İlerleyen dönemlerde daha fazla markanın ve modelin sisteme entegre edileceği ifade ediliyor. Bu durum, farklı bütçelere ve tercihlere sahip oyuncuların kendi ekipmanlarını GeForce Now platformunda kullanabilmesi anlamına geliyor, bu da hizmetin cazibesini artırıyor.

Uygulamaya özel bölüm ve yeni oyunlar geliyor

Bu güncellemeyle birlikte GeForce Now uygulamasına, uçuş kontrolcüleriyle uyumlu oyunları listeleyen yeni bir bölüm de ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, hangi oyunların bu donanımlarla en iyi deneyimi sunduğunu kolayca görebilecekler. Bu kategoride yer alacak oyunlardan birinin de yakında kütüphaneye eklenecek olan Delta Force olacağı duyuruldu.

Uçuş kontrolcüsü desteği, bulut oyunculuğunun geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle güçlü bir bilgisayar isteyen simülasyon oyunları, GeForce Now sayesinde artık çok daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Oyuncular, pahalı donanım yatırımı yapmadan sadece kontrolcülerini bağlayarak bulut üzerinden yüksek kaliteli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirler.

Gelişmenin Türkiye’deki kullanıcıları ne zaman kapsayacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak globalde başlayan bu desteğin, GeForce Now servisinin Türkiye sunucularına da kısa süre içinde yansıması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GeForce Now’a gelen uçuş kontrolcüsü desteğini kullanmayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!