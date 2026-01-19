Yapay zeka dünyasının önemli isimlerinden Anthropic, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, daha önce sadece en üst seviye “Max” abonelerine sunduğu özel bir yeteneği artık daha erişilebilir hale getirdi. Aylık 20 dolar ödeyen Claude Pro aboneleri de bugünden itibaren bu güçlü sisteme erişebilecek. Peki, dosyalar üzerinde hakimiyet kurabilen Claude tam olarak neler sunuyor?

Claude Pro kullanıcılarına da sunulan Claude Cowork nedir?

Şirketin macOS uygulaması üzerinden kullanılabilen bu sistem, aslında bir tür dijital iş arkadaşı gibi çalışıyor. Claude Cowork, teknik olmayan görevlerinizi otomatize etmek ve hızlandırmak amacıyla geliştirildi. Kullanıcılar, bilgisayarlarındaki belirli bir klasöre erişim izni vererek yapay zekanın bu alandaki dosyaları okumasını ve düzenlemesini sağlayabiliyor.

Sistemin yetenekleri sadece okumakla sınırlı kalmıyor. Dağınık notları toplayıp bir rapor taslağı oluşturmak veya ekran görüntülerinden veri ayıklayıp tablo haline getirmek mümkün hale geliyor. Claude, kendisine verilen görev doğrultusunda dosyaları organize edebiliyor ve hatta sıfırdan yeni dosyalar oluşturabiliyor.

Anthropic, bu süreçte güvenlik konusuna da büyük önem veriyor. Yapay zeka modeli, sadece sizin açıkça izin verdiğiniz klasörleri ve dosyaları görebiliyor. İzin verilmeyen alanlara erişimi veya bu alanlarda değişiklik yapması söz konusu olmuyor. Bu sayede Claude AI kullanılırken kişisel verilerin gizliliği korunmuş oluyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu özellik, “Claude Code’un yeteneklerinin masaüstü uygulamasına getirilmesi” olarak tanımlanıyor. Yazılımcıların kodlama yaparken kullandığı pratikliği, günlük ofis işlerine ve operasyonel görevlere taşıyan bir yapı sunuluyor. Sistemin Claude Pro aboneliğine dahil edilmesiyle birlikte, bu verimlilik aracının kullanım oranının ciddi şekilde artması bekleniyor.

