Survivor, 2026 sezonuyla birlikte yılın ilk gününde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtım videosu, daha sezon başlamadan yarışmanın tonunu net biçimde ortaya koydu. Peki Survivor 2026 Ünlüler takımı kim?

Survivor 2026 Ünlüler takımı belli oldu!

Survivor 2026 ünlüler takımında yer alacak isimler, yapımcı Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan tanıtımla resmen duyuruldu. Program bu yıl da farklı alanlardan tanınan isimleri aynı potada buluşturmayı tercih etti. Müzik, spor, magazin ve televizyon dünyasından gelen yarışmacılar, adada çok yönlü bir rekabetin yaşanacağının sinyalini veriyor.



Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor. Bu tablo, izleyici açısından hem fiziksel performans hem de ada içi ilişkiler bakımından sert bir sezon ihtimalini güçlendiriyor.

Survivor 2026 Gönüllüler takımı da belli oldu!

Survivor 2026 gönüllüler takımı da açıklandı ve kadro en az ünlüler kadar dikkat çekti. Gönüllüler arasında Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü bulunuyor. Formatın temel taşlarından biri olan ünlüler–gönüllüler çatışması, bu sezon da hikâyenin merkezinde olacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: HBO Max Jasmine dizisi ikinci bölümü yayında! RTÜK’ten ceza almıştı!

Survivor 2026 ne zaman başlayacak?

Survivor 2026 için yayın tarihi de netleşmiş durumda. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yılın ilk gününde ekrana gelecek yeni sezon, Türkiye’de televizyon rekabetini doğrudan etkileyecek güçlü yapımlar arasında yer alıyor.

2026 için açıklanan kadro ve başlangıç tarihi, beklentileri şimdiden yükseltmiş durumda. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2026 kadrosu sizce sezonun gidişatını nasıl etkileyecek?