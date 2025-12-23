GTA Vice City, yıllar sonra yeniden gündemin merkezine oturdu. Kısa süreliğine tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle gelen oyun, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Bir kurulum gerektirmeden erişilebilmesi, Vice City için alışılmışın dışında bir deneyimin kapısını aralamıştı ancak maalesef ki bu proje kısmen iptal edildi.

Tarayıcıdan oynanan GTA Vice City neden kapatıldı?

GTA Vice City, DOS Zone ekibi tarafından geliştirilen özel bir proje sayesinde tarayıcıda çalıştırılabilir hâle getirildi. Bu sürüm, oyunu ücretsiz olarak sunuyor ve klasik Vice City deneyimini modern tarayıcılara taşıyordu. Ancak Vice City için gösterilen yoğun ilgi, beklenenden çok daha büyük bir trafik yükünü beraberinde getirdi.

Vice City tarayıcı sürümü, kısa sürede binlerce oyuncunun aynı anda erişmeye çalışmasıyla ciddi maliyet sorunlarına yol açtı. DOS Zone ekibi, artan sunucu giderlerinin sürdürülebilir olmadığını belirterek projeyi durdurma kararı aldı. Tabii ki başta kullanıcılara sunulan iptal gerekçesi buyken, daha sonra Rockstar adımı geldi.

GTA Vice City projesini sonlandıran bir diğer önemli etken ise Rockstar cephesinden gelen telif uyarısı oldu. Oyunun ücretsiz olarak oynanabilmesi, Rockstar telif hakları açısından ciddi bir risk oluşturdu. Bu uyarının ardından DOS Zone ekibi geri adım atarak ücretsiz sürümü tamamen yayından kaldırdı. Böylece Vice City’nin tarayıcı macerası beklenenden çok daha erken sona ermiş oldu.

İlginizi Çekebilir: Tarayıcıdan GTA Vice City oynama hayali gerçek oldu! Nasıl oynanır?

GTA Vice City’nin kısa süreli de olsa tarayıcıya taşınması, klasik oyunların yeni platformlarda ne kadar ilgi görebileceğini bir kez daha ortaya koydu. Aynı zamanda telif hakları, altyapı maliyetleri ve erişim modellerinin bu tür projelerde ne kadar belirleyici olduğunu da gözler önüne serdi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vice City, tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle gelmesiyle sizin için yeterli bir deneyim sunuyor muydu? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın!