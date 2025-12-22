TikTok, yıllardır süren belirsizlik, siyasi baskı ve yasak tartışmalarının ardından ABD pazarında köklü bir dönüşüm sürecine giriyor. Uzun süredir gündemde olan satış planı artık somut bir takvime bağlanmış durumda ve platformun Amerika’daki geleceği yeniden şekilleniyor. Peki TikTok neden satılıyor?

TikTok ABD’ye satılıyor! Trump istediğini aldı!

TikTok, ABD’deki faaliyetlerini yeni kurulacak TikTok USDS Joint Venture LLC adlı yapı altına taşıyor. Şirket için kritik öneme sahip bu yeni oluşum, platformun Amerika’daki tüm operasyonlarından sorumlu olacak. Anlaşmaya göre yatırımcı grubunun %50’lik payı bulunurken, ByteDance’in mevcut yatırımcıları %30,1 hisseye sahip olacak. Kalan %19,9’luk pay ise doğrudan ByteDance’in elinde kalacak.

Şirket cephesinde öne çıkan en önemli başlık ise algoritma kontrolü. CEO Shou Zi Chew tarafından çalışanlara gönderilen resmi bilgilendirmede, ABD merkezli yeni şirketin kendi öneri algoritmasını yöneteceği açıkça ifade edildi. Buna göre şirket, içerik akışını belirleyen sistemi ABD kullanıcı verileriyle yeniden eğitecek. Amaç, dış müdahale iddialarının önüne geçmek ve platformun içerik dağıtımını tamamen yerel bir çerçeveye oturtmak.

TikTok USDS yapısı yalnızca algoritmayla sınırlı kalmayacak. İçerik moderasyonu, yazılım güvenliği ve platformun teknik denetimi de bu yeni şirketin sorumluluğunda olacak. Bu adım, özellikle ABD’li yetkililerin uzun süredir dile getirdiği veri güvenliği ve ulusal güvenlik kaygılarına doğrudan bir yanıt olarak görülüyor.

TikTok neden satılıyor?

TikTok, ABD’de uzun süredir ulusal güvenlik ve kullanıcı verilerinin Çin’e aktarılabileceği iddiaları nedeniyle baskı altındaydı. ByteDance’in Çin merkezli yapısı, ABD’li yetkililer tarafından risk olarak görülürken; uygulama zaman zaman yasaklandı, kapatıldı ve satış için yasal zorunluluklar getirildi.

Farklı yönetimler döneminde defalarca ertelenen bu süreçte, uygulamanın ABD pazarında kalabilmesi için yerel bir şirkete devredilmesi, algoritma kontrolünün ABD’ye taşınması ve veri güvenliğinin tamamen Amerikan yasalarına bağlanması şart koşuldu. Satış kararı, şirketin ABD’de tamamen yasaklanmasını önlemek ve faaliyetlerine devam edebilmesini sağlamak için atılmış zorunlu bir adım olarak öne çıkıyor.

TikTok için belirlenen resmi kapanış tarihi 22 Ocak 2026. Bu tarihe kadar ek bir pürüz çıkmaması durumunda anlaşma resmen tamamlanacak. Türkiye açısından bakıldığında ise bu gelişme, uygulamanın küresel yönetim yapısının parçalı hale gelmesinin, ilerleyen dönemde Avrupa ve diğer bölgeler için de benzer modellerin önünü açabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın ABD’de algoritmasını ve yönetimini ayırması sizce platformun küresel yapısını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!