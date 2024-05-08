Gaziantep Togg yandı haberi Türkiye gündeminin ilk sıralarına oturdu. Gaziantep’te, bir şarj istasyonunda şarj edilmekte olan bir Togg T10X alev aldı. Elektrikli araçların şarj sırasında alev alma riski, bu olayla bir kez daha gündeme geldi. Yangının sebebi henüz netlik kazanmazken, yangının istasyon yerine araçta meydana geldiği düşünülüyor. Togg T10X yandı haberi Türkiye’nin gündeminde.

Gaziantep Togg yandı haberini konuşuyor, Togg T10X alev aldı

Gaziantep’te meydana gelen olayda, şarj istasyonunda bekleyen bir Togg T10X elektrikli aracın aniden alev alması çevredekileri korkuttu. Yangın, hızlı bir şekilde yayılmadan önce itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İstasyonda herhangi bir alevlenme olmaması, sorunun aracın kendisinden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Gaziantep Togg alev aldı haberi elektrikli otomobil kullanıcılarını korkuttu.

Olay anına ait görüntülerde, Togg T10X’in Trugo şarj istasyonunda şarj olduğu görülüyor. Bu durum, yangının nedeninin istasyon kaynaklı olmadığını gösteriyor. Yani araçla tam uyumlu şarj istasyonu kullanılıyor. Eğer uyumsuz bir şarj istasyonu kullanılsaydı sorunun istasyonun kendisinden kaynaklanma olasılığını konuşuyor olabilirdik. Uzmanlar, yangının termal yönetim sistemindeki bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtiyorlar.

Elektrikli araç bataryaları, şarj sırasında aşırı ısınma riski taşıyor. Bu, özellikle bataryaların enerji yoğunluğunun yüksek olması ve enerjinin tam olarak aktarılamaması durumunda gerçekleşebiliyor. Termal yönetim sistemindeki bir arıza, aracın aşırı ısındığını algılamasını engelleyerek daha fazla elektrik çekmesine neden olabiliyor ve bu da bataryaların alev almasına yol açabiliyor. Gaziantep Togg yandı haberi, diğer Togg T10X C-SUV araç sahiplerini de korkutmuş durumda.

Elektrikli araçlardaki yangın riski, bataryaların aracın alt kısmında konumlandırılmasından kaynaklanıyor. Bu durum, aracın alt kısmına alınan darbeler sonucu bataryaların zarar görmesi ve yangına sebebiyet verebilmesine neden olabiliyor. Ancak, olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Togg cephesinden gelecek açıklamaları takip ediyoruz.

Bu olay, elektrikli araçların güvenliği ve şarj süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, elektrikli araç kullanıcılarının şarj işlemlerini dikkatle takip etmelerini ve araçlarının düzenli bakımını yaptırmalarını öneriyorlar. Gaziantep Togg yandı haberi de bunun en önemli örneklerinden.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu olayın sebebi ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!