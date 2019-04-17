Game of Thrones prömiyeri 50 milyon korsan erişimi aştı!

Game of Thrones ‘un merakla beklenen 8. ve son sezonun ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz 55 milyonu aşan erişim ile korsan dünyasında popüler hale geldi.

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Game of Thrones ‘un merakla beklenen yeni ve son sezonu yayınlanır yayınlanmaz dünya genelinde odak konusu haline geldi. HBO tarafından yayınlanan ve ülkemizde Digiturk‘ün yayın haklarına sahip olduğu GoT, 24 saat içinde 55 milyonu aşan korsan izlenme sayısına ulaştı bile.

Game of Thrones yine korsan yayın kurbanı oldu!

Analiz firması olan MUSO’nun paylaştığı bilgilere göre izlemelerin %76 gibi bir oranı yasa dışı yayınlardan sağlanırken, %24‘lük oranı ise torrent platformlarından yapılan indirme sonucu elde edilmiş.

Ayrıca raporda izlemelerin 10 milyon gibi ciddi bir rakamı Hindistan’dan yapılırken, 5 milyondan fazla izlenme de Çin’den sağlandığı belirtiliyor. Bu durumun sebebi ise bu ülkelerde Game of Thrones‘un yayınlanmıyor ya da yasak olması gösteriliyor. Fakat hem Game of Thrones‘un hem de yayıncı kuruluş HBO‘nun anavatanı olan ABD’den ise yine de 4 milyonluk bir oran ile üçüncü sırada olduğu dikkat çekiyor.

Ayrıca korsan olarak en fazla 480p çözünürlüğünde izlenen bu yeni sezonun ilk bölümü, en az 1080p olarak izlenildiği belirtiliyor. Ülkemizde beIN Connect üzerinden erişilebilir olan Game of Thrones için Türkiye’nin korsan verileri ise paylaşılmamış.