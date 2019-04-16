Avengers: Endgame yeni TV Spot yayınlandı!

Avengers: Endgame “to the end” başlıklı TV Spot bugün Marvel Entertainment’in resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

İlginizi Çekebilir: Avengers Endgame Fragmanı yayınlandı

Avengers: Endgame şüphesiz 2019 yılının en çok beklenen sinema filmi olmasıyla beraber, Reddit ve Twitter gibi platformlarda hayranları tarafından en fazla teori yazılan film. Daha önce yayınlanan fragman ve TV Spotlarda gördüğümüz kadarıyla ekibimizin Mad Titan Thanos‘a karşı yapacakları bir saldırının planlarını yapacağını biliyoruz.

Yeni yayınlanan TV Spot’ta Marvel Sinematik Evreni‘nin (MCU) geçtiğimiz 10 yılda yapmış olduğu tüm filmlerden kısa sahneler görmemizle beraber Infinity Gauntlet ve Infinity War çizgi romanlarının beyaz perdeye aktarılmak için yavaş ve planlı işlendiği süreci görüyoruz.