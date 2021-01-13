Game Development Days Heyecanı FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde

Lenovo firmasının ThinkPad bilgisayarları stabil ve iş odaklı oluşlarıyla uzun süredir adlarını duyurmuş durumdalar. Özellikle Yoga cihazları; dokunmatik ve 360 derecelik ekranları ve tabii ki klavyelerinin ortasındaki kırmızı noktayla tablet-bilgisayar deneyimi konusunda akılda kalır cihazlar sunuyorlar. Şimdi ise firma ThinkPad isimli ilk ikisi bir arada bilgisayarını piyasaya sürecek.

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ThinkPad X12 Detachable özellikle de ofis ve saha arasında çalışan kişilerin bilgisayar ve tablet kolaylıklarından yararlanmaları düşünülerek üretilmiş. Üstelik LTE CAT9 uyumlu olan cihazın kablosuz bağlantı özelliği de mevcut. Kalınlığı tablet ve bilgisayar durumlarında sırasıyla 0.35 ve 0.57inç olan bilgisayar dışarıda kullanımlar için uygun olarak oldukça ince yapılmış. Ağırlığı ise tablet halinde yaklaşık 750gr iken, klavyeyle birlikte 1.1kg civarında geliyor.

Lenovo ThinkPad X12 özellikleriyle de önemli şeyler vadediyor

Bilgisayar, özelliklerinde de hiç geride kalmıyor: Iris Xe grafik kartlı, 11.nesil Intel Core i7 vPro Quad Core işlemciye kadar destek barındırırken; 16GB’a kadar LPDDR4x hafıza ve 1TB NVMe SSD depolama sunuyor. Bilgisayarın pil süresi ise yaklaşık 10 saat.

Bunlar dışında tablet bilgisayar parmak izi okuyucu, 5MP ön kamera ve 8MP Hybrid IR kamera, Wi-Fi 6 ve Bluetooth gibi desteklere de sahip. Ekran ise 12.3inç FHD ISP özellikli 3:2 boyutunda ve 400-nit parlaklık sunuyor. Ekranın çizilmeye karşı güvenliği ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.

Bağlantı desteklerinde de önemli şeyler vadeden cihazın, bir Thunderbolt 4, bir USB 3.2 Type-C ve bir de NanoSIM girişi var. Kulaklık ve mikrofon girişleri de tabii ki yerlerinde olan bilgisayarın bütün temel ihtiyaçları ve fazlasını karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

ThinkPad X12 aynı zamanda Lenovo Precision Pen kalemi desteği de sunuyor. Kalemin pil ömrü ise 400 gün ve 4.096 baskı seviyesiyle normal bir kalemle yapılabilecek yazım şekillerini taklit edebiliyor. Özellikle Microsoft OneNote gibi bu tip kalem desteği sağlayan uygulamalarda oldukça işe yarayabilir gibi duruyor.

Lenovo ThinkPad X12 Detachable bilgisayarının bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor. Bilgisayarın fiyatı ise 1.150 Dolardan başlayacak.