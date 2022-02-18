Game Development Days Geri Dönüyor!

Oyun geliştirme ve simülasyon konusunda meraklılar için düzenlenen ‘Game Development Days etkinliği yoğun ilgi ve katılım sonucunda ikincisiyle 20 Şubat 2022’de geri dönüyor!

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FMV Ayazağa Işık Lisesi öğrencileri, oyun geliştirme sektörünün genç girişimcilerini ve lider firmalarını bir araya getiriyor. Geçtiğimiz sene düzenlenen ve Türkiye genelinde büyük ses getiren Game Development Days (GDD) etkinlikleri büyük başarılara imza atmıştı. Bunun üzerine Işık Okulları öğrencileri Game Development Days 2022 için yeşil ışık verdi ve harekete geçti. 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek ve toplam bir hafta sürecek etkinlik kapsamında genç geliştiricilerin eğlenirken öğrenmeleri ve alanında uzman kişilerle iletişim kurması hedefleniyor. Oyun sektörünün önde gelen firmaları ve girişimciler söyleşiler gerçekleştirerek katılımcılarla bir araya gelecek.

Geçen sene ünlü YouTube içerik sağlayıcısı (Youtuber) ve oyun eleştirmeni Dost Kayaoğlu, en başarılı yerli oyunlarımızdan kabul edilen Mount&Blade serisinin yapımcısı Armağan Yavuz, Disket Kafası kanalı içerik sağlayıcısı (Youtuber) Sinan Akkol, oyun sektörünün ilk başarılı örneklerini çıkarmış olan Mevlüt Dinç ve daha bir çok önemli ismi katılımcılarla buluşturan GDD etkinlikleri, bu sene de e-spor, oyun geliştiriciliği, sanal gerçeklik ve Metaverse alanlarında uzman, Ottoman Games kurucu ortağı ve E-Spor Federasyon Yüksek Kurulu üyesi Talha Karataş, Budgie Games kurucu ortağı ve oyun geliştiricisi Doğukan Koray Dörtkaş, Studio Billion kurucu ortağı ve oyun geliştiricisi Eşref Bektaş, Fütüristler Derneği kurucusu ve Onursal Başkanı Alphan Manas, oyun sektörünün en güncel haberlerinin adresi Mobidictum’dan Batuhan Avucan ve dünyanın en iyi 100 savunma sanayisi şirketinden biri olan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yazılım mühendisliğinden sorumlu Havelsan’a ev sahipliği yapacak. Lise ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olmakla beraber her yaştan izleyiciye açık GDD etkinlikleri, gümbür gümbür bir geri dönüşle tüm oyun girişimcilerini ve meraklılarını bekliyor.