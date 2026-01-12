Oyun dünyasının en büyük platformlarından biri olan Steam, donanım tarafındaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bir süredir teknoloji kulislerinde konuşulan Steam Machine projesi için nihayet somut fiyat bilgileri ortaya çıkmaya başladı. Peki, sızdırılan son detaylara göre Steam Machine oyunculara neler sunacak?

Steam Machine fiyatı ve depolama seçenekleri

Çekya merkezli bir perakende platformunun sistem kayıtlarından elde edilen verilere göre, Valve’ın yeni donanımı iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 512 GB depolama alanına sahip olan giriş seviyesi Steam Machine modelinin yaklaşık 950 dolar seviyesinde bir fiyatla raflarda yer alması bekleniyor.

Daha geniş depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan 2 TB kapasiteli üst modelin ise yaklaşık 1.069 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bu rakamlar, Valve’ın sistemi geleneksel konsollardan ziyade yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı olarak konumlandırdığını bir kez daha kanıtlıyor.

Donanım maliyetleri çıkış tarihini etkileyebilir

Her ne kadar cihazın fiyat bilgileri sızdırılmış olsa da Steam Machine için net bir çıkış tarihi halen belirlenebilmiş değil. Sektördeki son gelişmeler, dünya genelinde yükseliş gösteren RAM fiyatları gibi maliyet kalemlerinin üretim süreçlerini zorladığını gösteriyor.

Özellikle DDR5 bellek maliyetlerindeki hızlı artış, 2026 yılının ilk çeyreği için planlanan tanıtım takviminde gecikmelere yol açabilir. Bazı kaynaklar, Valve’ın bu maliyet baskısını hafifletmek adına kullanıcılar tarafından yükseltilebilir daha sade bir donanım yapısı üzerinde de düşünebileceğini ifade ediyor.

Oyun bilgisayarı performansında bir konsol deneyimi

Valve’ın yeni nesil cihazı olan Steam Machine, sadece yüksek performansıyla değil, aynı zamanda kompakt tasarımıyla da dikkat çekiyor. Küçük form faktörü ve oldukça düşük gürültü seviyesiyle oturma odalarındaki yerini almaya hazırlanan cihaz, HDMI CEC gibi entegrasyon özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Cihazın kalbinde AMD imzalı bir APU birimi yer alıyor. Gelişmiş kablosuz bağlantı altyapısı sayesinde aynı anda dört adet Bluetooth kontrolcüyü desteklemesi beklenen Steam Machine, salon tipi oyun deneyimini kişisel bilgisayar gücüyle birleştirmeyi hedefliyor.

Sony ve Microsoft gibi dev konsol üreticileri donanımı maliyetine veya zararına satıp oyun satışlarından kâr etme yoluna giderken, Valve cephesinin bu stratejiyi benimsemeyeceği görülüyor. Şirket, donanımı kendi maliyet değerleri üzerinden fiyatlandırarak bir nevi özel tasarım bir hazır sistem satmayı amaçlıyor.

Bu durum, Steam Machine fiyatının neden standart oyun konsollarından çok daha yukarıda olduğunu açıklıyor. Oyuncular için yüksek bir maliyet anlamına gelse de cihazın sunduğu açık dünya ekosistemi ve Steam kütüphanesine erişim imkanı, cihazın en büyük kozu olmaya devam ediyor.

