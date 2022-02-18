OPPO A16’da İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye

OPPO, 5000mAh pili, HD+ Göz Koruyucu Ekranı ve Yapay Zeka Üçlü Kamerası ile dikkat çeken A16 modelini 28 Şubat’a kadar devam edecek özel bir kampanya ile tüketiciyle buluşturuyor. Kampanya kapsamında Türk Telekom mağazalarına gelen tüketiciler, taksitle satın alacakları A16 modelinde ‘İki Taksit Bizden’ kampanyasından faydalanabilecek. Akıllı telefonu taksitle satın alacak kullanıcıların iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.

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OPPO A16, günlük ihtiyaçlarından ödün vermeyen ve şık tasarıma düşkün akıllı telefon kullanıcıları için dikkatleri üzerine çekiyor. OPPO A16, uzun süreli kullanım için üretildiğinden 6,52 inç Göz Koruyucu Ekran ile birlikte geliyor. OPPO A16’nın yeteneklerinin başında, en iyi anlarınızı olduğu gibi yakalamak için geliştirilmiş zengin kamera özellikleri yer alıyor.

Üçlü kamera düzeninin dikey olarak tasarlandığı OPPO A16, gün boyunca çekeceğiniz en iyi fotoğraflar için 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameraya sahip. 8MP çözünürlüklü ön kamerası ise gününüzü aydınlatan net selfie’ler çekmenizi sağlarken hem ön hem de arka kameralarda bulunan Yapay Zeka Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını ayarlayarak karedeki herkesi tek tek güzelleştiriyor. Uzun ömürlü pili ise, OPPO A16’yı güven veren bir akıllı telefon yapıyor. OPPO A16’nın 5000 mAh pili, %100 doluluk ile 34 saat arama veya 21,02 saat YouTube video oynatma süresi sunuyor.