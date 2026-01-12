Oppo, tablet pazarında elini güçlendirecek yeni hamlesini yaptı ve merakla beklenen Oppo Pad 5 modelini duyurdu. Özellikle üretkenlik ve uzun kullanım ömrü hedefleyen kullanıcılar için geliştirilen cihaz, iddialı teknik özelliklerle geliyor. Peki, tasarımıyla da fark yaratan yeni Oppo Pad 5 bizlere neler sunuyor?

Oppo Pad 5 özellikleri ve ekran detayları

Cihazın kalbinde 4 nanometre mimarisiyle üretilen MediaTek Dimensity 7300-Ultra yonga seti yer alıyor. Modern işlemcilerde nanometre değerinin düşmesi, enerji verimliliğinin artması ve ısınmanın azalması anlamına geliyor diyebiliriz. Bu güçlü işlemciye 8 GB LPDDR5X bellek ve 256 GB’a kadar hızlı depolama alanı eşlik ediyor.

Ekran tarafında ise 12.1 inç boyutunda ve 2.8K çözünürlüğünde LCD bir panel tercih edilmiş. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vadeden Oppo Pad 5, yansımaları önleyen mat yüzeyiyle dikkat çekiyor. 900 nit parlaklık seviyesi sayesinde bu Oppo tablet modeli gün ışığı altında bile konforlu bir okuma imkanı tanıyor.

Yüksek batarya kapasitesi ve yapay zeka özellikleri

Yeni nesil tabletin en güçlü yönlerinden birini 10.050 mAh kapasiteli devasa bataryası oluşturuyor. 33W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle desteklenen bu pil, gün boyu kesintisiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Oppo Pad 5 yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü ile kullanıcıları karşılıyor.

Yapay zeka destekli not alma özellikleri, cihazın iPad Air gibi rakiplerine karşı elini güçlendiren bir detay olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Oppo Pad 5 ile birlikte kullanılan 4.096 basınç hassasiyetli kalem desteği, tasarımcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Cihazda ayrıca derinlemesine bir ses deneyimi için dörtlü hoparlör sistemi bulunuyor.

Oppo Pad 5 fiyatı ne kadar?

Tanıtımı gerçekleştirilen Oppo Pad 5 modeli, farklı bağlantı seçeneklerine göre fiyatlandırılıyor. Wi-Fi destekli başlangıç modeli yaklaşık 300 dolar seviyesinden alıcı bulurken, 5G destekli üst versiyonun fiyatı 365 dolara kadar çıkıyor. Şık tasarımıyla öne çıkan Oppo Pad 5 için iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

Özellikle ekranın yansıma yapmayan yapısı ve yüksek batarya performansı, cihazı rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor. Bu özelliklerin yanında sunulan kalem desteği ile Oppo tablet ailesinin bu yeni üyesi, hem öğrenciler hem de profesyoneller için ideal bir çalışma arkadaşı olma potansiyeli taşıyor.

