OPPO Reno15 Serisi Türkiye’de tanıtıldı ve satışa açılıyor. Peki bu telefonlar neler sunuyor, kutu içeriğinde neler var? Gelin bu videoda Reno 15 ve Reno15 Pro modellerini kutusundan çıkartıyoruz ve telefonlara yakından bakıyoruz.

OPPO Reno15 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 158 x 74.8 x 7.8 mm, 197 gram, IP68/IP69

Ekran: 6.59 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, HDR10+,1200 nit Gorilla Glass 7i

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM/Depolama: 12GB RAM / 256GB Depolama

Kamera: 50MP + 50MP + 8MP / 50MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya/Şarj: 6500 mAh / 80W Hızlı Şarj

Fiyat: 46.999 TL

OPPO Reno15 Pro Teknik ÖZellikleri

Tasarım:151.2 x 72.4 x 8 mm, 187 gram

Ekran: 6.32 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nit, Gorilla Glass 7i

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

RAM/Depolama: 12GB RAM / 512GB Depolama

Kamera: 200MP + 50MP + 50MP / 50MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya/Şarj: 6200 mAh / 80W Hızlı Şarj

Fiyat: 56.999 TL

Peki siz yeni OPPO Reno15 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce özellikleri ve fiyatları nasıl? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#OPPO #OPPOReno15Serisi #unboxing