OPPO Reno15 Serisi Türkiye’de tanıtıldı ve satışa açılıyor. Peki bu telefonlar neler sunuyor, kutu içeriğinde neler var? Gelin bu videoda Reno 15 ve Reno15 Pro modellerini kutusundan çıkartıyoruz ve telefonlara yakından bakıyoruz.
OPPO Reno15 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 158 x 74.8 x 7.8 mm, 197 gram, IP68/IP69
Ekran: 6.59 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, HDR10+,1200 nit Gorilla Glass 7i
İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
RAM/Depolama: 12GB RAM / 256GB Depolama
Kamera: 50MP + 50MP + 8MP / 50MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya/Şarj: 6500 mAh / 80W Hızlı Şarj
Fiyat: 46.999 TL
OPPO Reno15 Pro Teknik ÖZellikleri
Tasarım:151.2 x 72.4 x 8 mm, 187 gram
Ekran: 6.32 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nit, Gorilla Glass 7i
İşlemci: MediaTek Dimensity 8450
RAM/Depolama: 12GB RAM / 512GB Depolama
Kamera: 200MP + 50MP + 50MP / 50MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya/Şarj: 6200 mAh / 80W Hızlı Şarj
Fiyat: 56.999 TL
Peki siz yeni OPPO Reno15 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce özellikleri ve fiyatları nasıl? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
