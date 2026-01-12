MSI ve NVIDIA işbirliği ile geliştirilen yeni MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar oyuncu monitörü resmi olarak tanıtıldı. 27 inç Rapid IPS ekrana sahip olan bu model, WQHD çözünürlük ve 360Hz tazeleme hızı ile profesyonel e-sporcuları hedefliyor.

MSI ve NVIDIA işbirliği ile MPG 272QRF X36 özellikleri

MSI tarafından GeForce oyuncuları için geliştirilen bu model, nihai görüntü teknolojilerini sunan NVIDIA G-SYNC ile geliyor. Monitörün kalbinde, değişken frekanslarda 4 kat daha etkili bir görsel belirginlik yaratan G-SYNC Pulsar teknolojisi yatıyor.

Ayrıca G-SYNC Değişken Tazeleme Hızı özelliği sayesinde akıcı ve yırtılmasız bir deneyim sunuluyor. MSI monitörde bulunan bu teknoloji, en hızlı akan oyunlarda bile kristal berraklığında aksiyon sahneleri üreterek oyun deneyiminde yepyeni bir standart belirliyor.

G-sync ambient adaptive teknolojisi

Bu ürün aynı zamanda G-SYNC Ambient Adaptive teknolojisine de sahip. Yerleşik ışık sensörü sayesinde bu MSI monitör, günün herhangi bir saatinde en uygun izleme koşullarını sağlamak için renk sıcaklığı ve parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor.

Loş bir oda ya da güneşli bir ortamda gerçek zamanlı ayarlar sayesinde göz yorgunluğunu azaltarak kararlı bir görsel berraklık sunuyor. Diğer tüm G-SYNC monitörler gibi, en doğru renkler ve düşük gecikmeli HDR özellikleri için MSI titiz kalite testleri gerçekleştirdi.

Optimize edilen kontroller ve çok amaçlı kullanım

Zirve performansta uzun yıllar çalışmayı garantilemek için MPG 272QRF X36, firmware güncellemelerini kullanıcının doğrudan almasına olanak tanıyor. MSI, kişiselleştirilmiş bir görsel deneyim için gelişmiş renk özelleştirmeleri ve farklı en/boy oranları desteği sunuyor.

Bunlar arasında, seçilen format ne olursa olsun görüntü berraklığından taviz vermemek için 2368 x 1332, 1920 x 1080, ve 1280 x 960 çözünürlüklerde 25 modlu piksel bazlı ölçeklendirme simülasyonu da mevcuttur. Devrim niteliğindeki teknoloji ile MSI e-sporda görsel kaliteyi yeniden tanımlıyor.

Akıllı uyumlandırma yetenekleri ve esnek renk özelleştirme seçenekleri ile MSI oyunculara sadece rekabete ayak uydurabilecekleri değil, tüm oyun deneyimlerini değiştirecek bir monitör sunuyor. Ürün e-spor dünyasında fark yaratmak için tasarlandı.