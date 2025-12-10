Türkiye’de hızla büyüyen elektrikli araç şarj ekosistemi, bugün paylaşılan yeni yönetmelik taslağıyla bambaşka bir döneme hazırlanıyor. Peki bu yeni model, sürücülerin alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? Esnek fiyatlar, zorunlu ödeme altyapıları ve yoğunluk dönemlerinde uygulanacak otomatik sonlandırma gibi yenilikler Türkiye’de elektrikli araç şarj kullanımını nasıl şekillendirecek?

Elektrikli araç şarj hizmetlerinde yeni düzenleme! Taslak paylaşıldı

Elektrikli araç şarj hizmetlerine getirilen yeni taslak düzenleme, Türkiye genelinde şarj ağlarının çalışma biçimini doğrudan değiştirecek. Taslağın merkezinde esnek fiyatlandırma modeli bulunuyor. Artık işletmeciler belirli saat aralıklarında indirim sunabilecek ve bu durum yoğun olmayan dönemlerde istasyon kullanımını artırmayı hedefliyor.

Ayrıca taslakta öne çıkan diğer yeniliklerden biri de bataryası yüzde 85 doluluğa ulaşan araçların şarjının, kullanıcı bilgilendirilerek sonlandırılabilmesi. Bu uygulamanın özellikle yoğun şehir içi istasyonlarında verimliliği artıracağı düşünülüyor. Yeni yönetmelikte ayrıca kredi kartı ve nakit ödeme zorunluluğu da dikkat çekiyor; 1 Temmuz 2026’dan sonra tüm hızlı şarj (DC) ünitelerinde bu altyapı şart koşulacak.

Lisans koşulları da tamamen yenileniyor. Artık bir şarj ağı işletmecisinin lisans alabilmesi için en az 150 sokete sahip olması gerekiyor ve bu soketlerin yüzde 5’inin DC özellikli olması şart koşuluyor. Otoyollar ve devlet yollarında ise bu oran yüzde 50’ye çıkıyor.

Bu adımın Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısının daha dengeli dağılmasını sağlayacağı belirtiliyor. İşletmecilerin en az 10 ilçede hizmet vermesi de zorunlu hale geliyor. Bu koşullar, sektörde rekabetin yeniden şekillenmesine yol açabilir.

Güvenlik tarafında ise ISO 27001 bilgi güvenliği standardı tüm şarj ağı yazılımları için zorunlu olacak. Ayrıca roaming uygulamaları için şirketler arasında yapılacak anlaşmaların EPDK’ya bildirilmesi gerekecek. Bu, farklı operatörler arasında daha kolay erişim sağlarken sürücülerin Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarına sorunsuz erişebilmesine katkı sağlayacak.

Tarifelerin daha şeffaf paylaşılması da taslakta netleştirilmiş durumda. Artık işletmeciler hem şarj ücretlerini hem de rezervasyon ve işgaliye ücretlerini kendi sitelerinde açıkça göstermek zorunda. Bu adımın kullanıcı güvenini artıracağı düşünülüyor.

Yönetmelik değişiklik taslağını detaylı incelemek ve taslak hakkında EPDK’ya görüş ve önerilerinizi bildirmek için detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Son karar, 26 Aralık 2025’e kadar iletilecek sektör görüşlerinin değerlendirilmesinin ardından verilecek. Türkiye’nin büyüyen mobilite ekosistemi için kritik olan bu adımların önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarj pazarını nasıl dönüştüreceği merak ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Togg temsilci bayilik modeline geçiyor! İşte Togg temsilci bayileri listesi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısında atılan bu adımlar geleceğin ulaşımını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!