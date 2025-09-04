Samsung’un son teknoloji ürünü katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, piyasaya sürülmesinin ardından kullanıcıları şaşırtan bir sorunla gündemde. 2.000 doları aşan fiyat etiketiyle satılan bu premium cihazda, bazı kullanıcılar anodize edilmiş metal yüzeyde boya soyulmaları ve dökülmeleri olduğunu bildiriyor. Bu durum, cihazın estetik görünümünü olumsuz etkilerken, tüketicilerin Samsung’un amiral gemisi katlanabilir serisine olan güvenini sarsıyor.

Galaxy Z Fold 7 Boya Şoku: Kullanıcılar Şikayet Yağmuruna Tuttu!

Kullanıcılar sosyal medya platformlarında ve forumlarda paylaştıkları fotoğraflarla Galaxy Z Fold 7 boya sorununu kanıtlıyor ve cihazın fiyatına yakışmayan bu kozmetik kusurdan duydukları hayal kırıklığını dile getiriyorlar. Boya dökülmesi, cihazın kenarlarında ve menteşe bölgelerinde yoğunlaşarak, kullanıcıların premium bir deneyim beklentisini boşa çıkarıyor.

Bu boya sorunu, Samsung için ilk değil. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6 da benzer şikayetlerle karşılaşmıştı. Samsung o dönemde, sorunun “zayıf topraklamalı” üçüncü taraf şarj cihazlarından kaynaklanan “kaçak akımlar” olduğunu öne sürmüştü. Ancak Galaxy Z Fold 7 sahipleri arasında bu açıklama tam olarak geçerli görünmüyor. Bazı kullanıcılar, yalnızca Samsung’un orijinal 25W şarj adaptörünü kullandıklarını belirtmelerine rağmen aynı boya dökülme sorununu yaşadıklarını rapor ediyorlar. Bu durum, sorunun kaynağının şarj cihazlarından ziyade, cihazın kendi üzerindeki anodize kaplama işleminde olabileceği yönündeki şüpheleri artırıyor.

Galaxy Z Fold 7 modelinde ortaya çıkan bu problem, birden fazla renk seçeneğinde de görüldüğü için, belirli bir parti veya renkle sınırlı bir üretim hatası olmadığı düşünülüyor. Samsung’un donanım mühendisliğindeki bu açık, rakiplerin de katlanabilir telefon pazarında güç kazanmaya başladığı bu dönemde, firmanın imajına zarar verebilir. Bu durumun kalıcı hasar yaratmaması adına hızlı bir aksiyon alınması bekleniyor.

Kullanıcıların servis merkezlerine başvurduğu ancak tutarsız yanıtlar aldığı da gelen bilgiler arasında. Bazı kullanıcılar, taleplerinin Samsung’un kurumsal ekibine iletildiğini belirtiyor, ancak şirket henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Tüketiciler, yüksek maliyetli bir cihazda karşılaştıkları bu sorunun, garanti kapsamında ücretsiz olarak giderilmesini umuyor. Gözler şimdi, Samsung’un Galaxy Z Fold 7 boya sorunuyla ilgili yapacağı resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

Firmanın nasıl bir yol izleyeceği, hem mevcut kullanıcıları hem de potansiyel alıcıları yakından ilgilendiriyor. Bu kozmetik kusur, Samsung’un premium katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini koruması için hızlı ve etkili bir çözüm bulmasını gerektiriyor. Aksi takdirde, bu durum markaya olan tüketici güvenini zedeleyebilir ve satışları olumsuz etkileyebilir. Kullanıcılar, cihazlarını dikkatli bir şekilde kullandıklarını ve düşürme gibi dış etkenlere maruz bırakmadıklarını belirtiyor. Bu da sorunun üretimden kaynaklandığı iddialarını güçlendiriyor ve Galaxy Z Fold 7 boya kalitesinin sorgulanmasına yol açıyor.

Siz Galaxy Z Fold 7 boya sorunu hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.