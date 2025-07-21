Teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung Galaxy Z Fold7, piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük bir ilgi topladı. Ancak bu yeni nesil katlanabilir telefon modelini ilk satın alan bazı kullanıcılar, beklenmedik ve can sıkıcı bir sorunla karşılaştıklarını bildiriyor. Henüz çok yeni olan cihazda ortaya çıkan bu durum, markanın amiral gemisi için ciddi bir endişe dalgası yarattı ve teknoloji gündemine oturdu.

Samsung’un Yeni Gözdesi Galaxy Z Fold 7’de Menteşe Sorunu Gündemde!

Sosyal medya platformu Reddit başta olmak üzere çeşitli forumlarda paylaşım yapan kullanıcılar, Samsung Galaxy Z Fold7 modelinin tam olarak düz bir şekilde açılamadığını iddia ediyor. Paylaşılan görsellerde, cihazın menteşe mekanizmasının tam performans göstermediği ve iç ekranın hafif katlı bir pozisyonda kaldığı net bir şekilde görülüyor. Bu durum, katlanabilir bir cihazın en temel işlevselliği olan tam açılma özelliğini baltalıyor.

Sorunun kaynağının, cihazın montajı sırasında yaşanan bir üretim hatası olabileceği düşünülüyor. Şu an için bu problemin ne kadar yaygın olduğu bilinmese de, az sayıda kullanıcıyı etkileyen münferit bir durum olma ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü teknoloji editörleri tarafından yapılan ilk inceleme ve testlerde benzer bir kusura rastlanmamıştı. Buna rağmen, Samsung Galaxy Z Fold7 gibi premium bir cihazda böyle bir sorun yaşanması, markanın kalite kontrol süreçlerine dair soru işaretleri doğuruyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Kullanıcılar, şirketin bu sorunu nasıl ele alacağını, garanti kapsamında bir değişim programı başlatıp başlatmayacağını merakla bekliyor. Şirketin sessizliği, etkilenen Samsung Galaxy Z Fold7 sahiplerinin endişelerini daha da artırıyor ve sorunun geleceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, markanın bir diğer katlanabilir modeli olan Galaxy Z Flip7 satışlarını da dolaylı olarak etkileyebilir.

Bir katlanabilir telefon için en kritik bileşen olan menteşe sistemindeki bu potansiyel kusur, cihazın uzun ömürlülüğü hakkında ciddi şüpheler uyandırıyor. Tüketiciler, yüksek bir bedel ödeyerek sahip oldukları Samsung Galaxy Z Fold7 modelinden kusursuz bir deneyim beklerken, böylesine temel bir sorunla karşılaşmak büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Samsung’un atacağı adımlar, markanın katlanabilir cihaz pazarındaki liderliğini ve imajını koruması açısından belirleyici olacak.

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Siz Samsung Galaxy Z Fold7 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.