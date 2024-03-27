Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 için yeni haberler geldi. Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları, şarj hızları açısından sektördeki en yavaş akıllı telefonlardan bazıları olarak biliniyor ve bu durumun Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 için de geçerli olabileceği belirtiliyor.

İçindekiler Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 Şarj Hızı Belli Oldu

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 Şarj Hızı Belli Oldu

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 (SM-F9560) ve Galaxy Z Flip 6 (SM-F7410), Çin Elektronik Bilgi Ürünleri Sertifikasyon Merkezi (3C) web sitesinde, önceki modeller Galaxy Z Fold5 ve Flip5’in yanı sıra Galaxy S24 ile aynı olan 25W’a kadar şarjı destekleyen EP-TA800 şarj cihazı ile listeleniyor.

Öncelikle, 3C listesinde 25W şarj cihazının belirtilmesi, her iki telefonun da maksimum şarj hızının 25W olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yine de, Samsung’un geçmişte şarj hızları konusunda tutucu olduğu biliniyor, bu yüzden her iki telefonun da 45W veya daha yüksek bir şarj desteği sunacağını beklemek mantıklı olmayabilir.

Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın şarj hızı konusunda değişiklik yapmaları pek olası görünmese de, Galaxy Z Flip6’nın önceki modelinden daha büyük bir bataryaya sahip olabileceği belirtiliyor. Galaxy Z Flip5’in 3.700 mAh bataryasına karşılık, Flip 6’nın 4.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Sonuç olarak, Samsung cephesinin yeni katlanabilir telefonları şarj hızı açısından önceki modellerle benzerlik gösterebilir, ancak batarya kapasitelerinde ve diğer özelliklerde bazı iyileştirmeler olabilir. Her iki cihazın da resmi olarak duyurulması ve özelliklerinin tam olarak açıklanması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni katlanabilir telefonları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!