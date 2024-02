Samsung’un Galaxy Z Fold 5 modeli piyasada yüksek performansı ve katlanabilir telefon teknolojisindeki üstünlüğü ile dikkat çekiyor ancak şirketin katlanabilir telefon segmentindeki liderliği, yeni rakipler karşısında zamanla zayıflıyor. Bu zayıflık özellikle cihazın kameralarından kaynaklanıyor. Ancak, Samsung’un Galaxy Z Fold 6 modeliyle bu durumu tersine çevirebileceği düşünülüyor.

Galaxy Z Fold 5’in beş farklı kameraya sahip olması, telefonun kullanıcılarına eşsiz bir çok yönlülük sunmasına rağmen, 1.800 dolarlık fiyat etiketiyle beklenen kamera kalitesini sunamıyor. Ayrıca, Fold 6’nın da benzer kameralara sahip olacağına dair çıkan söylentiler, Samsung’un bu konudaki hatalarını anlamış olabileceğini gösteriyor.

Sızıntılarıyla tanınan @Tech_Reve, Samsung’un Galaxy Z Fold 6’yı Galaxy S24 Ultra ile aynı kamera sensörüyle donatmayı planladığını iddia ediyor. Bu iddiaya göre, telefonun 200 MP ana sensöre sahip olması bekleniyor, ki bu da 50 MP birincil kameranın yerini alacak anlamına geliyor.

Ancak, bu değişikliklerin bir bedeli olabilir. Fold 6’nın daha ince bir tasarıma sahip olacağı ve daha büyük bir kamera sensörü ve pilin aynı anda sığdırılmasının mümkün olmayabileceği belirtiliyor. Bu durumda, Samsung’un tasarım ve teknik özellikler arasında denge kurması gerekecek.

Fold6, camera upgrade?

There’s talk of equipping the Fold6 with the same camera sensor as the S24 Ultra instead of decreasing the battery capacity. pic.twitter.com/LwkUj1B5Kt

— Revegnus (@Tech_Reve) February 15, 2024