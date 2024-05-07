Samsung, heyecanla beklenen Galaxy Z Fold 6 serisini tanıtmak için geri sayıma başladı ve telefonun özellikleri hakkında bazı ilginç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Samsung’un katlanabilir amiral gemisi hakkında ortaya çıkan son bilgiler, bu yeni modelin genel tasarımında önemli değişikliklerle birlikte geleceğini gösteriyor. Özellikle, ünlü kasa üreticisi Thinborne’un, telefonlar için ince ve hafif kılıflar üreteceğini doğrulaması, beklentileri artırdı.

Daha önceki söylentilere göre, Galaxy Z Fold 6’nın daha geniş bir tasarıma sahip olacağı ve özellikle ön ekranın daha kullanışlı hale getirileceği konuşuluyordu. Sızdırılan görüntülere göre, bu beklenti doğrulanmış gibi görünüyor. Galaxy Z Fold 6’nın, önceki modellere göre daha geniş bir kapak ekranına sahip olacağı öne sürülüyor. Bu, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir iyileştirme ve kesinlikle memnuniyetle karşılanacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Söylentiler ayrıca, Galaxy Z Fold 6’nın daha keskin kenarlara ve daha düz bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyor. Bu, Samsung’un tasarım dilinde bir değişiklik olarak yorumlanabilir ve Galaxy S24 Ultra gibi diğer Samsung modellerinden ilham alınacağı düşünülüyor. Bu tasarım değişikliğinin, kullanıcılar arasında olumlu tepkiler alması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 6’nın çıkış tarihi hakkında da bazı bilgiler mevcut. Planlara göre, telefonun temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemelen 10 Temmuz gibi bir tarihte çıkış yapacak olan Galaxy Z Fold 6, kullanıcılara özelliklerle dolu ve şık bir telefon deneyimi sunmayı hedefliyor.

Samsung’un Galaxy Z Fold 6’nın yanı sıra Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 serisi ve Galaxy Z Flip 6 gibi birçok başka cihazı da piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Bu, Samsung’un 2024 yılına iddialı bir giriş yapacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.