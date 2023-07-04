Akıllı telefonların fiyatlarının her geçen gün arttığı bu günlerde orta segment ve giriş segment akıllı telefonlara oldukça fazla bir talep var. Bu segmentlerde en çok satılan markalar ise Xiaomi, Oppo, Realme gibi Çinli markalar. Orta ve giriş segmentte bu markalar bir süredir Samsung’un yerini almış durumda. Ancak Samsung da boş durmuyor. Giriş ve orta segment için akıllı telefonlar üretmeye devam eden Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy M34 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy M34 5G bugün Play Store sertifikası alırken görüntülendi. Play Store sertifikasına göre Galaxy M34 5G, 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacak. Aynı zamanda bu ekran 420 PPI piksel yoğunluğunu da destekleyecek.

Samsung Galaxy M34 5G, kaputun altında Samsung’un kendisinin ürettiği Exynos 1280 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik edecek.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy M34 5G’nin bir de 8 GB RAM’e sahip bir versiyonu bulunacak. Ekran tarafında ise 6.46 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise Süper AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

Akıllı telefonun kamera özellikleri hakkında ise çok bir bilgi yok. Bu konudaki elimizdeki tek bilgi Galaxy M34 5G’nin 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kameraya sahip olacağı yönünde.