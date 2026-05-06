Samsung’un 2026 yılında piyasaya sürmeye hazırladığı yeni katlanabilir telefon modeli hakkında önemli iddialar gündeme geldi. Güney Kore merkezli platform Naver üzerinden Lanzuk isimli kaynağın paylaştığı raporlar, markanın tasarım tarafında atacağı adımları gösteriyor. Peki cihazı diğer yönlerden sıradan bıraksa bile donanım tarafında merak uyandıran bu Galaxy Z Flip 8 sızıntıları neler içeriyor?

Galaxy Z Flip 8 sızıntıları tasarım detaylarına odaklanıyor

Ortaya çıkan Galaxy Z Flip 8 sızıntıları, cihazın özellikle ağırlık ve ekran katlanma izi konularında önemli iyileştirmeler alacağını öne sürüyor. Yeni modelin, kendi serisindeki 2025 versiyonuna kıyasla biraz daha geniş bir yapıya sahip olacağı ve yaklaşık sekiz gram daha hafifleyeceği belirtiliyor. Bu durum, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Fold 7 modelinde uygulanan ve beğeni toplayan hafifletme stratejisinin devamı niteliğini taşıyor.

En dikkat çekici iddialardan biri, katlanabilir ekranlarda sıkça eleştirilen orta izin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik hedeflere işaret ediyor. Cihaza tamamen yeni bir menteşe mekanizmasının entegre edileceği ve Samsung UTG teknolojisi ile pürüzsüz bir ekran yapısının sağlanacağı iddia ediliyor. Bu tasarım değişikliği, cihazın görsel bütünlüğünü artırarak günlük kullanımı doğrudan olumlu yönde etkileyecek.

Yeni menteşe sistemi sayesinde panelin daha kusursuz bir açıyla kapanması, cihazın dayanıklılık ve ergonomi standartlarını yukarı taşıyacak. İzsiz ekran tasarımı, ışık yansımalarını azaltırken parmak hareketlerindeki takılma hissini de minimuma indirecek. Ayrıca kasanın daha ince bir profilde şekillenmesi, telefonu cepte taşımayı çok daha rahat hale getirecek.

Batarya ve kamera tarafında ise donanım beklentileri büyük ölçüde sabit kalıyor. Mart ayında paylaşılan iddialara paralel olarak, yeni modelin yine 4.300 mAh kapasiteli bir pil ile beslenmesi bekleniyor. Arka kısımda 50 MP ana sensör ile 12 MP ultra geniş açılı lens, iç ekranda ise 10 MP ön kamera kurulumu yer alacak.

Dış görünümde önceki nesillerin temel yapısı korunuyor. Raporlara göre 6.9 inç büyüklüğündeki ana ekrana, cihaz kapalıyken işlemleri yürütmek için 4.1 inç boyutundaki kapak ekranı eşlik edecek. Bu teknik detayların kalbinde ise cihazın performansını belirleyecek olan Qualcomm Snapdragon serisi bir işlemcinin bulunacağı belirtiliyor.

İddia edilen teknik özellikler

İç Ekran: 6.9 inç, izsiz tasarım yapısı

6.9 inç, izsiz tasarım yapısı Kapak Ekranı: 4.1 inç

4.1 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon serisi

Qualcomm Snapdragon serisi Kamera: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP ön kamera

50 MP ana, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP ön kamera Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Tasarım: Yaklaşık 8 gram hafifleme, daha ince gövde, yeni menteşe

Son olarak Galaxy Z Flip 8 sızıntıları, markanın fiyat politikasında kullanıcılara yansıyacak küçük bir artış yaşanabileceğini de ekliyor. Akıllı telefon pazarındaki genel eğilimler göz önüne alındığında, bu durum sektör standartlarıyla uyumlu görünüyor. Yeni cihazın lansmanının, yaz aylarında düzenlenecek olan Unpacked etkinliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip 7 tasarımı belli oldu! İşte en yeni katlanabilir telefon!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un kamera ve batarya kapasitesini sabit tutarak hafifliğe ve izsiz ekrana odaklanması cihazı tercih etmeniz için yeterli bir sebep mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!