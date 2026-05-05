Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki varlığını güçlendirmek adına sekizinci nesil modelleri üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen serinin yeni üyelerinden Galaxy Z Flip 8, Güney Kore merkezli yeni raporlarla teknoloji dünyasının gündemine taşındı. Ekran izi konusunda yapılan geri dönüşleri dikkate alan şirket, donanımdan ziyade yapısal bütünlüğe odaklanıyor. Peki popüler kapaklı telefon serisi yeni nesilde ne gibi teknik yenilikler getirecek?

Galaxy Z Flip 8 ekran izini ve yeni menteşe sistemini getiriyor

Güney Kore’den gelen son iddialara göre Samsung, yeni modelde tamamen izsiz bir katlanabilir panel kullanmaya hazırlanıyor. Bu panelin, daha önce Galaxy Z Fold 8 modeli için de sızdırılan çift katmanlı Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisiyle destekleneceği tahmin ediliyor. Çift katmanlı yapı, panel dayanıklılığını artırırken tam ortadaki çukur hissiyatını minimuma indirerek medya tüketiminde daha pürüzsüz bir kaydırma deneyimi sunmayı hedefliyor.

Tasarım tarafında kasanın dış hatlarında küçük revizyonlar yapılıyor. Sızıntılar, yeni cihazın önceki jenerasyona kıyasla biraz daha uzun bir form faktörüne sahip olacağını gösteriyor. İyileştirilen panel yapısına ve yeni menteşe mekanizması entegrasyonuna rağmen, kasanın ağırlığı 8 gram daha hafifletiliyor. Bu durum cihazın cepte taşınabilirliğini doğrudan etkileyecek bir konfor artışı sağlıyor.

Gövdedeki fiziksel yeniliklerin aksine, donanım tarafında birçok bileşen önceki nesilden devralınıyor. Raporlar, Galaxy Z Flip 8 modelinin dış ekranında, stereo hoparlör kurulumunda ve titreşim motorunda herhangi bir teknik değişiklik yaşanmayacağını öne sürüyor.

Batarya kapasitesi ve Galaxy Z Fold 8 kamera detayları

Güç tüketimi ve şarj kapasitesi söz konusu olduğunda yeni model, önceki neslin sınırlarında kalıyor. Geçtiğimiz dönemdeki raporlarla örtüşen bilgilere göre, telefon Galaxy Z Flip 7 modelinde yer alan 4.300 mAh kapasiteli bataryayı kullanmaya devam edecek. Cihazın şarj hızı ise yine 25W limitiyle sınırlandırılıyor.

Sızdırılan raporda şirketin diğer katlanabilir amiral gemisi Galaxy Z Fold 8 hakkında da dikkat çeken donanım detayları yer alıyor. İddialara göre Samsung, Galaxy Z Fold 8 modelinin arka kamera kurulumunda değişime gitmiyor. Şirketin, üçüncü kez 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera ve 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı lens kombinasyonunu kullanacağı ifade ediliyor.

Fiyatlandırma tarafında ise pazar dinamiklerini etkileyecek ufak bir artış gündemde. Kaynaklar, yeni serinin lansman fiyatında hafif bir yukarı yönlü hareket yaşanabileceğini, ancak bu zammın şimdilik sadece Güney Kore pazarıyla sınırlı kalma ihtimali bulunduğunu aktarıyor.

Galaxy Z Flip 8 beklenen özellikler

Ekran: İzsiz katlanabilir panel, çift katmanlı UTG teknolojisi

İzsiz katlanabilir panel, çift katmanlı UTG teknolojisi Tasarım: Daha uzun kasa formu, 8 gram daha hafif gövde ağırlığı

Daha uzun kasa formu, 8 gram daha hafif gövde ağırlığı Mekanizma: Yenilenmiş katlanma menteşesi

Yenilenmiş katlanma menteşesi Batarya: 4.300 mAh kapasite

4.300 mAh kapasite Şarj: 25W hızlı şarj desteği

25W hızlı şarj desteği Değişmeyen donanımlar: Dış ekran, hoparlörler, titreşim motoru

UTG (Ultra İnce Cam) nedir?

Katlanabilir akıllı telefonların ekranlarında kullanılan esnek ve son derece ince bir cam türüdür. Plastik panellere kıyasla çizilmelere karşı daha dirençli olan bu teknoloji, ekranın esnekliğini koruyarak binlerce kez katlanıp açılmasına olanak tanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un batarya ve şarj hızını sabit tutup sadece ekran izine odaklanması yeterli bir güncelleme mi?