Galaxy Z Flip 7 kısa süre önce satışa sunuldu ve teknoloji severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak bu ilgi kadar dikkat çeken bir başka konu da ortaya çıktı: bazı kullanıcılar yeni cihazlarında ekranla ilgili sorun yaşadıklarını iddia ediyor.

Galaxy Z Flip 7 üzdü! Yeşil çizgi sorunu görüldü!

Galaxy Z Flip 7 hakkında paylaşılan iddialara göre, telefonun ekranında dikey olarak uzanan yeşil bir çizgi beliriyor. Kullanıcıların aktardığına göre bu sorun, cihazın kullanımının ilk haftalarında dahi ortaya çıkabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, telefonun “Hakkında” ekranı açıkken parlak bir yeşil çizgi görüntüsü dikkat çekiyor. Özellikle yeni alınan bir cihazda bu tarz bir durumun yaşanması, kullanıcıların kafasında soru işaretleri yaratmış durumda.

Benzer bir iddia kısa süre önce bir Kore forumunda da gündeme gelmişti. Orada da birkaç kullanıcı aynı sorunu yaşadığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak şu an için bu durumun yaygın olup olmadığı kesinleşmiş değil.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Buds 3 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

Pek çok kullanıcı Galaxy Z Flip 7 deneyiminden memnunken, sadece bazı kişiler bu tür ekran sorunlarıyla karşılaştığını bildiriyor. Bu nedenle Z Flip 7 yeşil çizgi probleminin münferit mi yoksa ilerleyen dönemde daha geniş kitleleri etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Z Flip 7 ekranındaki bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!