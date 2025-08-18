Samsung, merakla beklenen Galaxy Buds 3 FE kulaklığını resmi olarak duyurdu. Peki Galaxy Buds 3 FE gerçekten beklentileri karşılayacak mı? Buds 3 FE özellikleri ile hangi yenilikler sunuluyor ve Buds 3 FE fiyatı Türkiye’de kullanıcılar için cazip olacak mı? Tüm bu sorular şimdiden gündemdeki yerini aldı.

Galaxy Buds 3 FE özellikleri belli oldu!

Galaxy Buds 3 FE, Buds FE modeline kıyasla çok daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Samsung, bu yeni kulaklıkta Buds 3 FE özellikleri kapsamında amiral gemisi Galaxy Buds 3 serisinde bulunan birçok fonksiyonu daha uygun bir fiyat etiketiyle kullanıcıya ulaştırıyor.

Donanım tarafında 11 mm sürücüler, Bluetooth 5.4 bağlantısı ve altı mikrofonlu yapı öne çıkıyor. Bu mikrofonlar, aramalar sırasında yapay zekâ desteğiyle sesi izole ederek çok daha net görüşmeler sunuyor.

Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC), çevredeki sesleri 32 dB’e kadar azaltabiliyor. Bunun yanında Ortam Modu, dış dünyayla bağlantıyı koparmak istemeyenler için pratik bir seçenek sağlıyor.

Samsung’un Galaxy AI entegrasyonu ile müzik listelerini yönetmek, konuşmaları çevirmek ya da takvim kontrolü yapmak da mümkün hale gelmiş. Galaxy Buds 3 FE, batarya tarafında da kullanıcıları memnun edecek rakamlar sunuyor. ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 8.5 saatlik kullanım imkânı sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 FE fiyatı ortaya çıktı!

Şarj kutusuyla birlikte bu süre 30 saate kadar uzuyor. Konuşma tarafında ise 18 saate kadar kullanım vaat ediliyor. Ayrıca IP54 sertifikası sayesinde kulaklık, su sıçramalarına ve toza karşı koruma sağlıyor.

Galaxy Buds 3 FE fiyatı belli oldu!

Samsung, Galaxy Buds 3 FE fiyatı için 150 dolar seviyesini belirledi. Yurt dışında 4 Eylül’de satışa sunulacak modelin Türkiye fiyatı henüz kesinleşmedi.

Ancak önceki nesil Buds FE’nin 3.000 TL bandında satıldığını hatırlatmak gerekiyor. Türkiye’deki kur farkı ve vergiler göz önünde bulundurulduğunda, Buds 3 FE için benzer bir fiyat aralığı bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buds 3 FE gerçekten fiyat/performans dengesinde aradığınızı sunabilir mi? Buds 3 FE özellikleri ve Buds 3 FE fiyatı sizce Türkiye’de rekabetçi olacak mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!