Samsung önümüzdeki aylarda iki yeni katlanabilir telefon olan Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5‘in yanı sıra yeni tabletler, akıllı saatler ve muhtemelen yeni kulaklıklar piyasaya sürecek. Yaklaşan bu cihazlarla ilgili ayrıntılar internette yer alırken, yeni bir rapor Galaxy Z Flip 5’in selfie kamerasıyla ilgili bilgileri ortaya çıkardı.

GalaxyClub’a göre Samsung, Galaxy Z Flip 5 için 10 megapiksel selfie kamerası kullanacak. Bununla birlikte, kameranın diyafram açıklığı ve otomatik odaklama teknolojisi gibi diğer özelliklerinde Z Flip 5’te herhangi bir değişiklik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bir selfie kamerası yükseltmesi olmamasına rağmen, Galaxy Z Flip 5’in daha büyük kapak ekranı bunu telafi etmelidir. Daha büyük bir ekranla, arka kamera ile daha yüksek kaliteli özçekimler yakalamak, önceki Galaxy Z Flip akıllı telefonlara göre daha kolay olacak.

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Dahası, daha büyük kapak ekranı, özel bir selfie kamerasını biraz gereksiz hale getirebilir. Samsung, özellikle daha büyük kapak ekranı ve Samsung’un katlanabilir cihazlarının Flex Modu özellikleri göz önüne alındığında, flip tarzı katlanabilir cihazlarında uygun bir tam ekran iç ekran için bundan tamamen vazgeçmeyi düşünebilir.

Satın alma kararları açısından, Galaxy Z Flip 5’teki selfie kamerasında bir yükseltme olmaması endişe kaynağı olmamalıdır. Bir yükseltme iyi olurdu, ancak cihazın genel işlevselliği için çok önemli değil. Galaxy Z Flip 5’in etkileyici büyüklükteki kapak ekranı sayesinde kullanıcılar ana kamerayı kullanarak yüksek kaliteli selfie’ler çekmeye devam edebilir.

Yaklaşan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in resmi çıkış tarihi henüz resmi olarak onaylanmadı. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı, Samsung’un bu cihazları beklenenden daha erken piyasaya sürmeyi planlıyor olabileceğini gösteriyor. Sızıntıya inanılacak olursa, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in temmuz ayı sonuna kadar piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.