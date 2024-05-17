Yurtdışı telefon olayında dün ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Yurtdışından 2. telefonun getirilmeyeceği iddia edilmiş ve ortalık karışmıştı. Bugün ise bakanlıktan resmi açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yurtdışından gelirken sadece 1 adet telefon getirebileceksiniz. 2 ve 2’den fazla telefon getirirseniz buna gümrük el koyacak.

İlginizi Çekebilir: YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İKİNCİ TELEFONA YASAK! | Detayları Konuştuk

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada; “Kararın uygulanması esasında, yolcuların beraberindeki eşya statüsünde ve muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak doğabilecek vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir alındı. Bölge Müdürlüklerince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca; “Bununla birlikte yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanunu’nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.” dedi.